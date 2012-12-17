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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 16:13 BJT

《中国金融债发行日程表》--12月17日

以下为中国即将或正在发行的金融债:  
  
发债主体       规模         期限     票面利率     债券类型      发行时间  
           (亿元人民币)    (年)
========================================================================
*农发行        222.4        1       3.3742%    固息金融债   12/18-12/20
                                  (数量招标)
    
*国开行       至多60         1      周二招标     固息金融债   12/19-12/24
    至多60         3       
             至多70         5       
             至多60         7       
             至多50        10     (45-49期固息债第二次增发)
    
*农业银行        100        10     周二簿记建档  固息次级债   12/18-12/20
      300         15     (分别在第5年和第10年末附发行人赎回权)                 
                       (两个品种间可互拨;可至多再增发100亿)

*温州银行     至多12         10     周一簿记建档  固息次级债  12/17-12/18

*泉州银行        10          3     周二簿记建档  固息金融债   12/18-12/19
    
*日照银行         6         10     周二簿记建档  固息次级债   12/18-12/20
                                 (第五年末附发行人赎回权)
    
进出口行       219.2         5       *4.05%    固息金融债   12/13-1/16
        
  注: *表示新增.(完)   

 (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)

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