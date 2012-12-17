《中国金融债发行日程表》--12月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ======================================================================== *农发行 222.4 1 3.3742% 固息金融债 12/18-12/20 (数量招标) *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 12/19-12/24 至多60 3 至多70 5 至多60 7 至多50 10 (45-49期固息债第二次增发) *农业银行 100 10 周二簿记建档 固息次级债 12/18-12/20 300 15 (分别在第5年和第10年末附发行人赎回权) (两个品种间可互拨;可至多再增发100亿) *温州银行 至多12 10 周一簿记建档 固息次级债 12/17-12/18 *泉州银行 10 3 周二簿记建档 固息金融债 12/18-12/19 *日照银行 6 10 周二簿记建档 固息次级债 12/18-12/20 (第五年末附发行人赎回权) 进出口行 219.2 5 *4.05% 固息金融债 12/13-1/16 注: *表示新增.(完) (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。