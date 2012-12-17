背景资料: 预测机构对2013年中国住宅市场走势及政策看法汇总

路透北京12月17日 - 路透调查显示,2013和2014年中国住宅均价料将上升,而近期出现的楼市销售回暖将延续至明年;政策上则将基本维持现状,限购限贷不会放松,房产税试点城市扩大明年年内仍有可能.

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路透调查的问题以及15家机构回覆汇总如下:

1. 您预计2013及2014年中国全国平均住宅房价走势及变动幅度(%)?15家接受调查的分析机构对2013年住宅均价走势的预估中值为上涨7%,2014年预估中值为上涨5%.

2. 您认为近期出现的楼市销售回暖会持续到明年吗?15位受访者中,13位认为会,2位认为不会.

3. 您认为2013年中国房地产调控政策会有所放松吗?15位受访者均认为不会放松.

4. 您认为中国会在2013年内取消限购吗?15位受访者均认为不会.

5. 您认为中国会在2013年内扩大房产税试点城市吗?15位受访者中,13位预计2013年会扩大试点,2位认为不会.

6. 您认为中国会在2013年内降低首次购房的首付款比例吗? 15位受访者中,13位预计不会.

7. 从1到10的范围内,您觉得目前中国房价的平均水平和经济基本面以及发展前景的匹配程度,用哪个数字表示最合适?1表示房价极度低估,5表示房价水平合适,10表示房价极度高估.

7为15家接受调查的分析机构的预测中值,预测区间为4-8.

以下为参加预测的主要机构:上海证券、东兴证券、中信证券、国信证券、中原集团、中国指数研究院、华融证券、中银国际、渣打银行、莫尼塔、中房驰昊、链家、易居中国、华宝信托、REICO工作室.(完)