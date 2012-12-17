台湾债市: 明年发债量未续增有利多头,美债利空影响有限

路透台北12月17日 - 美债价格趋跌令台湾10年增额券101/9R周一表现偏弱,不过在明年公 债发行量较今年略减,以及台股下跌等题材支撑下,101/9R发行前交易殖利率仍能在1.14%的季线 上方游移,未脱狭幅整理格局. 交易商指出,周三央行即将举行理监事会议决定利率,惟截至目前为止,央行适度宽松的态度 均未见改变,市场资金趋于浮滥,再加上明年公债发行量将较今年减少,更加有助于买盘持续吸纳 筹码养券的意愿,纵然美债技术面偏空,但预料台债殖利率反弹空间有限,明日10年公债殖利率将 在1.14-1.15%区间整理. "10年美债技术面偏空,M头明显."一证券商交易员说. 针对财政部对明年的公债发行规划.他认为,6,000-6,500亿的发行量较今年略减,最多可能 少发一期,在央行货币政策未变的环境下,反而有利债市殖利率维持在相对低档,因此美债的利空 或将因此遭到淡化. 另一大型票券商交易员则认为,虽然明年发债量可望较今年减少,不过自2014年后连三年的 公债到期量平均达4,000亿台币以上来看,未来在筹码的稳定上存在隐忧. 财政部于上周五邀集交易商讨论2013年的公债发行规划,释出发行量将低于今年的6,650亿 台币,约在6,000-6,500亿台币的讯息. 亚洲交易时段的美国10年期公债周一下跌,美国众议院议长接受对最富裕人群提高税率的建 议,激发对达成协议以避免财政危机的希望. 10年期美债 价格跌6/32,收益率报1.727%,较周五美国尾盘涨约2个基点.[US/NCN ] 根据路透访查12家金融机构,全数都预估台湾央行第四季全体理监事会议将维持重贴现率在 1.875%不变,重贴现率维持在逾三年以来的高位.这也料会是央行第六度维持利率不动.[ID:nL4T 09O1L6] 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 101/9R <A01109R=T +0.05 1.1435 1.1370-1.1 70.5 WO> 440 台湾央行理监事会议召开在即,交易员认为,若以目前全球的经济基本面以及台湾本身的条 件来看,明年中以前,大概难见货币政策有转变迹象,因此资金宽松将促使养券气氛延续. 一票券商交易员即预期,"利率难以变动,年底前,交易商积极度都不会高." 另一证券商交易员则认为,从近期国库券以及一年期存单标售结果来看,央行维持宽松的态 度都没有改变,纵然国际间有不利多头的讯息,像是美国财政悬崖问题可望有解,但这也只能令台 债殖利率小幅反弹,预料10年券弹至1.16%半年线关卡附近,就会有明显的支撑. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 10 101/9 1.1430 5 101/6 没有成交 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)