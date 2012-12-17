台湾债市: 明年发债量未续增有利多头,美债利空影响有限

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北12月17日 - 美债价格趋跌令台湾10年增额券101/9R周一表现偏弱,不过在明年公 债发行量较今年略减,以及台股下跌等题材支撑下,101/9R发行前交易殖利率仍能在1.14%的季线 上方游移,未脱狭幅整理格局. 交易商指出,周三央行即将举行理监事会议决定利率,惟截至目前为止,央行适度宽松的态度 均未见改变,市场资金趋于浮滥,再加上明年公债发行量将较今年减少,更加有助于买盘持续吸纳 筹码养券的意愿,纵然美债技术面偏空,但预料台债殖利率反弹空间有限,明日10年公债殖利率将 在1.14-1.15%区间整理. "10年美债技术面偏空,M头明显."一证券商交易员说. 针对财政部对明年的公债发行规划.他认为,6,000-6,500亿的发行量较今年略减,最多可能 少发一期,在央行货币政策未变的环境下,反而有利债市殖利率维持在相对低档,因此美债的利空 或将因此遭到淡化. 另一大型票券商交易员则认为,虽然明年发债量可望较今年减少,不过自2014年后连三年的 公债到期量平均达4,000亿台币以上来看,未来在筹码的稳定上存在隐忧. 财政部于上周五邀集交易商讨论2013年的公债发行规划,释出发行量将低于今年的6,650亿 台币,约在6,000-6,500亿台币的讯息. 亚洲交易时段的美国10年期公债周一下跌,美国众议院议长接受对最富裕人群提高税率的建 议,激发对达成协议以避免财政危机的希望. 10年期美债 价格跌6/32,收益率报1.727%,较周五美国尾盘涨约2个基点.[US/NCN ] 根据路透访查12家金融机构,全数都预估台湾央行第四季全体理监事会议将维持重贴现率在 1.875%不变,重贴现率维持在逾三年以来的高位.这也料会是央行第六度维持利率不动.[ID:nL4T 09O1L6] 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 101/9R <A01109R=T +0.05 1.1435 1.1370-1.1 70.5 WO> 440 台湾央行理监事会议召开在即,交易员认为,若以目前全球的经济基本面以及台湾本身的条 件来看,明年中以前,大概难见货币政策有转变迹象,因此资金宽松将促使养券气氛延续. 一票券商交易员即预期,"利率难以变动,年底前,交易商积极度都不会高." 另一证券商交易员则认为,从近期国库券以及一年期存单标售结果来看,央行维持宽松的态 度都没有改变,纵然国际间有不利多头的讯息,像是美国财政悬崖问题可望有解,但这也只能令台 债殖利率小幅反弹,预料10年券弹至1.16%半年线关卡附近,就会有明显的支撑. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 10 101/9 1.1430 5 101/6 没有成交 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。