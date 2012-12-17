银行观点: 中国宏观政策有意向松微调,明年将相机抉择--兴业银行

路透北京12月17日 - 备受关注的中国中共中央经济工作会议周日闭幕,提出明年要继续实施积极财政政策和稳健货币政策.兴业银行认为,明年财政和货币政策相对目前仍有意向松微调.

兴业银行首席经济学家鲁政委在最新报告中分析指出,中央经济工作会议虽然继续沿用"积极的财政政策"和"稳健的货币政策",但没有像12月4日政治局会议那样继续强调政策的"连续性"和"稳定性",而是强调了"要重视跟踪分析和把握发展形势的新变化".

"这意味着,相机抉择、因时而变会是政策操作特别是货币政策做的一个极端重要的特点,"他称,"政策快速转向所诱发的市场波动,是明年市场应该关注的另外一个重点."

中国中共中央经济工作会议指出,经济增长下行压力有所加剧,未来要发挥好投资对经济增长的关键作用;实施稳健的货币政策要注意把握好度,增强操作的灵活性;适当扩大社会融资总规模,保持贷款适度增加,保持人民币汇率基本稳定.

具体而言,鲁政委判断,对于财政政策,收入方面将以"营改增"、房产税、资源税等试点扩大为代表推进"结构性减税",支出方面则主要是投资于农田水利和农业装备、保障房和棚户区改造、铁路和地铁城铁等城市公共交通、以及与"集约、智能、绿色、低碳"城市等有关的项目.

"具体力度,还得看2013年3月份财政预算的赤字安排情况,"他说.

对于货币政策,在量上,明年社会融资总规模将比今年有所增加,以体现"适当扩大"的要求,社会融资总量明年可能要求增加到16-17万亿元人民币左右;在价上,明年可能最多仍会出现1次(0.25%)降息.

人民币汇率则总体可能仍会延续现有状况,波幅可能扩大宣布扩大,但实现反应出口和经济基本面的更灵活的调整,可能性仍然不大.

鲁政委并指出,"保持人民币汇率基本稳定"意味着直接和间接处于外贸产业链上 的企业,其困难仍会持续;此外,在调整过剩产能成为工作重点的情况下,如果处理不好,政府对微观经济的干预力度和民间投资的行业进入壁垒就可能被进一步强化.