台湾汇市: 台币收于平盘附近,日本宽松预期反应不大

* 台股偏弱但外资双向承作 * 日本选举结果带来另一宽松预期 * 明日主交投区料落29.040-29.080 路透台北12月17日 - 台币兑美元 周一收盘依旧持于平盘附近.在美国财政宽松底定 后,日本自民党赢得国会大选再度带来另一宽松预期,但本地市场对此反应不大,假期前的最后一周 交易渐趋于清淡,外资在缺乏更多确定消息面前双向承作,实质需求带来的买、卖盘力道相当,本周 台币汇价料均在当前区间狭幅盘整. 汇银人士指出,尽管日本的宽松预期令具避险性质的日圆 下跌,但亚币涨幅并不大,多数 在当前价位微升.台币盘中虽见外资汇入,出口商抛汇,但有实质美元买需的油款、寿险等大量进场 ,甚至令台币汇价在盘中稳中偏弱,汇价波动十分有限,盘面表现了无新意,成交量则有所萎缩. "就是在29.050上上下下,年底前大概都不会有什么变化."一名民营银行交易员说. 市场人士另指出,台股今日表现偏弱,但外资的汇出并不多,甚至见到外资汇入,台股买卖超难 以完全反映外资的走势.不过台股在这里暂事休息,将影响外资持续汇入的力道. 台股加权指数 周一再收跌0.88%报7,631.28点;外资及陆资今日在台股大幅卖超98.48 亿台币,连续第二天卖超. 日本国会大选结果出炉,由主张货币宽松的自民党获胜,安倍晋三可望再度回锅担任首.受此影 响,日圆 走贬,换算交叉汇率台币兑日元 今日触及2.9元以上,为去年4月中旬以来 的新高.但交易员称本地市场今日未明显出现日元抛盘,因投资者自12月初来已有相关预期及操作, 今日场中反应不大. 此外,台湾央行将在周三举行理监事宣布利率决定,根据路透访查12家金融机构,全数都预估台 湾央行第四季全体理监事会议将维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在逾三年以来的高位. 这也料会是央行第六度维持利率不动. 交易员预期央行决议对汇市影响有限,但仍 关注央行的会后声明. 在无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币各天期换汇点折价已连续数天微幅扩 大,显示海外投机盘认为美日宽松政策的外溢效果仍将推升风险货币,看升台币的气氛仍在.今日美 元/台币一个月期折价微扩大至5-6.5分. 韩国韩元兑美元 周一小幅收升,但交易偏淡,市场预期美国及日本货币刺激措施将 长期持续,令韩元获得拉抬. 本周重要事件尚包括周二中国11月住宅销售;周三台湾央行理监事会公布利率决策、日本央行 货币政策会议、欧洲央行管理委员会议;周四台湾公布11月外销订单、美国第三季GDP、美国成屋 销售、日本央行利率决定;及周五美国11月个人所得.周六台湾补行交易将公布11月失业率. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元报 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 价 (亿美元) 台北外汇经纪公 29.100 29.102 29.042-29.105 29.105 6.87 7.05 司 元太外汇经纪公 29.051 29.040 29.045-29.075 29.075 2.85 3.01 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.065/-0.050 -0.060/-0.050 美元/台币六个月期 -0.320/-0.295 -0.315/-0.285 (完)