台湾汇市: 台币收于平盘附近,日本宽松预期反应不大

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 台股偏弱但外资双向承作 * 日本选举结果带来另一宽松预期 * 明日主交投区料落29.040-29.080 路透台北12月17日 - 台币兑美元 周一收盘依旧持于平盘附近.在美国财政宽松底定 后,日本自民党赢得国会大选再度带来另一宽松预期,但本地市场对此反应不大,假期前的最后一周 交易渐趋于清淡,外资在缺乏更多确定消息面前双向承作,实质需求带来的买、卖盘力道相当,本周 台币汇价料均在当前区间狭幅盘整. 汇银人士指出,尽管日本的宽松预期令具避险性质的日圆 下跌,但亚币涨幅并不大,多数 在当前价位微升.台币盘中虽见外资汇入,出口商抛汇,但有实质美元买需的油款、寿险等大量进场 ,甚至令台币汇价在盘中稳中偏弱,汇价波动十分有限,盘面表现了无新意,成交量则有所萎缩. "就是在29.050上上下下,年底前大概都不会有什么变化."一名民营银行交易员说. 市场人士另指出,台股今日表现偏弱,但外资的汇出并不多,甚至见到外资汇入,台股买卖超难 以完全反映外资的走势.不过台股在这里暂事休息,将影响外资持续汇入的力道. 台股加权指数 周一再收跌0.88%报7,631.28点;外资及陆资今日在台股大幅卖超98.48 亿台币,连续第二天卖超. 日本国会大选结果出炉,由主张货币宽松的自民党获胜,安倍晋三可望再度回锅担任首.受此影 响,日圆 走贬,换算交叉汇率台币兑日元 今日触及2.9元以上,为去年4月中旬以来 的新高.但交易员称本地市场今日未明显出现日元抛盘,因投资者自12月初来已有相关预期及操作, 今日场中反应不大. 此外,台湾央行将在周三举行理监事宣布利率决定,根据路透访查12家金融机构,全数都预估台 湾央行第四季全体理监事会议将维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在逾三年以来的高位. 这也料会是央行第六度维持利率不动. 交易员预期央行决议对汇市影响有限,但仍 关注央行的会后声明. 在无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币各天期换汇点折价已连续数天微幅扩 大,显示海外投机盘认为美日宽松政策的外溢效果仍将推升风险货币,看升台币的气氛仍在.今日美 元/台币一个月期折价微扩大至5-6.5分. 韩国韩元兑美元 周一小幅收升,但交易偏淡,市场预期美国及日本货币刺激措施将 长期持续,令韩元获得拉抬. 本周重要事件尚包括周二中国11月住宅销售;周三台湾央行理监事会公布利率决策、日本央行 货币政策会议、欧洲央行管理委员会议;周四台湾公布11月外销订单、美国第三季GDP、美国成屋 销售、日本央行利率决定;及周五美国11月个人所得.周六台湾补行交易将公布11月失业率. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元报 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 价 (亿美元) 台北外汇经纪公 29.100 29.102 29.042-29.105 29.105 6.87 7.05 司 元太外汇经纪公 29.051 29.040 29.045-29.075 29.075 2.85 3.01 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.065/-0.050 -0.060/-0.050 美元/台币六个月期 -0.320/-0.295 -0.315/-0.285 (完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。