投行观点: 高盛预计印度央行周二将降息25个基点

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透孟买12月17日 - 高盛 预计,印度央行将在周二评估政策时将指标利率调降25个基点,因上周印度公布的通胀数据远低于预期,且经济增长依然迟滞.
据高盛周一致客户的电子邮件显示,该投行预计印度1月将再次将附买回利率调降25个基点.高盛之前曾预期,印度央行将在3月降息50个基点.
"由于经济增长和通胀相对于印度央行的预估来说,均意外偏下档,因此该央行有理由比预期更早地采取行动,"高盛分析师Tushar Poddar在报告中写到.(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。