投行观点: 高盛预计印度央行周二将降息25个基点

路透孟买12月17日 - 高盛 预计,印度央行将在周二评估政策时将指标利率调降25个基点,因上周印度公布的通胀数据远低于预期,且经济增长依然迟滞.

据高盛周一致客户的电子邮件显示,该投行预计印度1月将再次将附买回利率调降25个基点.高盛之前曾预期,印度央行将在3月降息50个基点.

"由于经济增长和通胀相对于印度央行的预估来说,均意外偏下档,因此该央行有理由比预期更早地采取行动,"高盛分析师Tushar Poddar在报告中写到.(完)