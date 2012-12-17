中国投资:1-11月非金融类对外直接投资同比增长25%至625亿美元--商务部

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京12月17日--- - 中国商务部周一称,1-11月中国境内投资者对境外企业累计实现非金融类直接投资625.3亿美元,同比增长25%.
刊登在商务部网站的新闻稿称,前11个月,中国境内投资者共对全球130个国家和地区的3,596家境外企业进行了直接投资,其中股本投资和其他投资493.3亿美元,占78.8%,利润再投资132亿美元,占21.2%.
中国商务部长陈德铭上月底称,中国今年对外非金融类直接投资将超过700亿美元,明年会继续增长,且今年国内生产总值(GDP)增长一定能够达到或高于7.5%的目标. (完)
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(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。