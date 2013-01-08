《蛇年展望》香港楼市可望"五连升",干预阴影挥不去涨势受压

* 今年楼市可望"五连升",楼价料涨5% * 政策压抑需求,供应预期上升缓和涨势 * 一手住宅首季或减价 * 政府短期再出招机会不大 记者 梁慧仪 路透香港1月8日 - 低息环境不改,已持续四年的香港楼市升浪,很大机会将于新一年延 续下去.但在供应预期上升和政策阴霾下,楼市走势将有更大的不确定性,楼价升势料将放慢. 去年本地住宅楼价累积升幅达20%,较2008年底金融海啸时更翻了一番.而邻近新加坡去 年整体私人住宅楼价升幅只为2.8%.综合多名业内人士预测,预估今年楼价仍会再升5%.(详见 附表) 过去甚少预测楼价的长实集团 主席李嘉诚,上周五罕有作出评论.他估计今年 楼价涨跌幅度约10%;另一大地产商恒基地产 主席李兆基则预测,今年楼价涨幅约5- 10%. "如果利息继续便宜,(楼价升)是没有办法的;但未来供应会愈来愈多,楼价上升速度应会 放慢一些."中信证券国际证券研究部房地产行业执行董事颜伟洪说. 利率、经济、资金、住宅供应及政策是左右楼市表现的主要因素.美国超低利率维持至2 015年中,香港将持续低息,同时本地失业率保持较低水平,而经济近期开始亦有复苏迹象.这 两项因素对楼市带来支持作用,令香港楼价在金融海啸后每年以10-30%的惊人速度上升. 但另一方面,由于恐防欧美等央行的量化宽松引发大量游资流入香港楼市,去年10月底香 港政府推出两项被市场称为"双辣招"的措施:对非本地居民和以公司名义购置住宅的买家开 征15%的买家印花税(BSD),并调高特别印花税(SSD)和延长适用期.加上供应预期将逐渐增加, 对楼价升势构成阻力. **发展商首季或减价** BSD和加强版SSD对以集中香港市场及新界豪宅盘较多的股份如信和置业 最为 不利,由政府去年10月出招至今,信置股价累计跌2.45%,而同时恒生地产股指数 则涨1 0.8%. 颜伟洪称,部份发展商在政府出招后一度暂停推盘,但现时均计划于今年首季恢复推售, 其中新鸿基地产 于屯门、元朗、将军澳等逾2,000个住宅单位相继推出,故一手住 宅可能会减价,这也会带动二手住宅减价. 另一方面,目前的"政策市"令到楼市"量跌价升"的情况更为严重.中原地产估计,2012年 二手私人住宅买卖登记宗数料创六年新低,只有约6.3万宗,按年减少7.2%;但金额则按年升3. 4%,约3,144亿港元. 双辣招令12月一手住宅私人买卖合约登记宗数创下15个月以来最低,按年大跌73.2%;至 于二手登记宗数则创11个月低位,按月骤减一半. **需求骤减** 里昂地产研究部主管王艳表示,今年楼市将逆转去年的供需情况,转为需求减、供应增. 她指出,过去非本地居民买家占总市场成交量的四分之一,在BSD推出后,外地估计买家只 剩下5%,意味需求减少两成. 在供应方面,由于前两年起政府下决心增加土地供应,去年的私人住宅开工量按年有较大 升幅.2012年首三季私人住宅开工量达1.61万个,比2011年全年的1.03万个多出六成.虽然这 些新供应要待两、三年后才正式落成入伙,但市民对供应增加的信心和预期提高,因而不急于 入市,楼价上升动力或会减慢. 政府去年先后于9月和10月两度出招,在进一步收紧按揭后又从压抑需求方面着手,出招 又快又狠,令楼市成交即时急冻,但楼价在短暂轻微回落后,近期又重拾升势. 特首梁振英将于本月16日发表其上任后首份施政报告,但市场一般预期他出台更激烈政 策的机会不大. 浏览过过去两年香港楼价与成交量的趋势图,请点选(r.reuters.com/nex94t) **再出招可能性不大** 交银国际分析师刘雅瀚表示,目前政府最需要的是一些短期措施解决市民住屋需求. "目前市民的供楼负担比率(即每月按揭还款开支占家庭收入比例)约四成多,杠杆比率不 算高,政府要帮助的是一批对公营房屋有需要的市民."他说. 政府对私人住宅市场制订了每年2万个单位供应的长期工作指标,但对于公营房屋包括居 屋和公屋的供应,则未有提出具体目标. 刘雅瀚认为,每年2万个私人住宅新供应的目标对市场是"刚刚好",能确保供应稳定. "假如将目标调高至每年3万个,市场就会转为审慎.CY(梁振英)一直以来给出的讯息挺一 致,就是政府政策是协助有需要市民解决住屋需求,而非拖跌楼市."他称. 里昂的王艳则认为,政府推出BSD、SSD和推行实用面积计价等措施,已做得不少,目前看 到效果不错,暂时没必要再推新措施.但梁振英政府显示出稳定楼市决心,当市场失衡时再出 新政策并不为奇. "现时大家已有心理准备,总之(政府)不会让楼价狂升."她说,"假如现有政策因某些原因 失效,我们看到这是一个很有决心的政府...政府是游戏规则建立者,有100万种方法可以改变 游戏的玩法去达到想要的结果.当然,这取决于政府在政治上如何取舍." 以下为分析师对2013年一般住宅楼价的预测: 楼价按年变幅 ............................ 仲量联行 +5至10% 莱坊 -5%至+5% 第一太平戴维 +5至10%(豪宅) 斯 花旗 +5% 美联物业 单位数字升幅 利嘉阁 +5% 里昂 +1.5% 交银国际 +5% 中信证券 持平 (完) (审校 林高丽)