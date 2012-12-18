更新版 -新债招标: 中国国开行福娃债第四轮二次增发结果均符合预期

(新增更多招标结果和背景) * 国开行第二次增发45-49期固息债 * 1/3/5/7/10年期收益率均符合预期 路透北京12月18日 - 中国国家开发银行 周二第二次 增发45-49期固息债.据业内人士透露,该期新债的一、三、五、七和 10年期 五个期限中标收益率均符合此前预测均值. 具体招标结果如下: 一年 三年 五年 七年 10年 中标收益率 3.4154% *3.9710% *4.1759% *4.3425% 4.4684% 边际中标收益率 -- 3.9859% 4.1893% 4.3649 % -- 预期均值 3.42% 3.98% 4.18% 4.34% 4.47% 投标倍数 1.50 2.43 1.83 1.44 1.71 首次发行收益率 3.25% *3.8663% *4.0924% *4.2614 % 4.39% (11月20日) 第一次增发收益率 3.3414% *3.9167% *4.1326% *4.3 168% 4.4386% (12月4日) 注: *表示为加权中标收益率,发行中,三年、五年和七年期为美 国式招标. 银行间国开行固息政策债到期收益率曲线 显示,1 /3/5/7/10年品种的估值最新分别为3.4490%、3.9793%、4.1884%、4 .3648%和4.4848%. 在45-49期债之前,国开行今年已三次发行过这种五债同发,被市 场机构戏称的"福娃债".期数分别为18-22期、28-32期和38-42期.每 次福娃债发行量在300亿元左右,随后并都有四次的同样总量增发. 刊登在中国债券信息网的公告显示,是次债券承揽费按认购债券 面值计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10% ,10年期为0.15%;各品种均无兑付手续费. 上述增发债具体条款如下: 第45-49期第二次增发 --------------------------------------------------- 发行总量 至多300亿元 其中:1/3/7年:至多60亿元 5年:至多70亿元 10年:至多50亿元 期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息 票面利率 3.25%、3.8663%、4.0924%、4.2614%、4.39% 招标时间 12月18日 1/3/5年:9:30-10:30 7/10年:9:30-11:10 招标方式 1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式 3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式 缴款日 12月24日 起息日 11月22日 分销期 12月19日-12月24日 上市日 1年:12月26日 3/5/7/10年:12月28日 基本承销额 无 发行人增发权利 保留 ---------------------------------------------------------- 国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行 品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)