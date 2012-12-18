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亚洲 | 2012年 12月 18日 星期二 11:49 BJT

更新版 -新债招标: 中国国开行福娃债第四轮二次增发结果均符合预期

(新增更多招标结果和背景)
    * 国开行第二次增发45-49期固息债
    * 1/3/5/7/10年期收益率均符合预期

    路透北京12月18日 - 中国国家开发银行 周二第二次
增发45-49期固息债.据业内人士透露,该期新债的一、三、五、七和
10年期
五个期限中标收益率均符合此前预测均值.
    
    具体招标结果如下:
    
                    一年      三年        五年        七年 
     10年  
    中标收益率      3.4154%  *3.9710%   *4.1759%   *4.3425%
   4.4684%
    边际中标收益率     --      3.9859%    4.1893%    4.3649
%    --
    预期均值        3.42%     3.98%      4.18%      4.34%  
   4.47% 
    投标倍数        1.50      2.43       1.83       1.44   
   1.71
    
    首次发行收益率   3.25%    *3.8663%   *4.0924%   *4.2614
%   4.39%
     (11月20日)
    第一次增发收益率 3.3414%     *3.9167%   *4.1326%   *4.3
168%   4.4386%
     (12月4日)
    
    注: *表示为加权中标收益率,发行中,三年、五年和七年期为美
国式招标.
    
    银行间国开行固息政策债到期收益率曲线 显示,1
/3/5/7/10年品种的估值最新分别为3.4490%、3.9793%、4.1884%、4
.3648%和4.4848%.    
    
    在45-49期债之前,国开行今年已三次发行过这种五债同发,被市
场机构戏称的"福娃债".期数分别为18-22期、28-32期和38-42期.每
次福娃债发行量在300亿元左右,随后并都有四次的同样总量增发.  
 
    
    刊登在中国债券信息网的公告显示,是次债券承揽费按认购债券
面值计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%
,10年期为0.15%;各品种均无兑付手续费.  
    
    上述增发债具体条款如下:

                        第45-49期第二次增发                
 
  ---------------------------------------------------
 发行总量        至多300亿元
                 其中:1/3/7年:至多60亿元
                         5年:至多70亿元
                        10年:至多50亿元
 期限/计息方式   一、三、五、七、10年/固息
 票面利率        3.25%、3.8663%、4.0924%、4.2614%、4.39%  
 招标时间        12月18日
                 1/3/5年:9:30-10:30
                 7/10年:9:30-11:10 
 招标方式        1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式
                 3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式
 缴款日          12月24日
 起息日          11月22日
 分销期          12月19日-12月24日
 上市日          1年:12月26日
                 3/5/7/10年:12月28日
 基本承销额      无
 发行人增发权利  保留
 ----------------------------------------------------------

  国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行
品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

 (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)

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