更新版 1-中国汇市: 人民币即期收升未现干预,结售汇趋于均衡

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 人民币即期收高
* 未见大行购汇干预汇价
* 客盘结售汇整体趋均衡 (新增收盘报价和更多评论)
路透北京12月17日 - 人民币兑美元即期 周一收高,盘间保持宽幅振荡,并曾逼近日间涨幅上限.交易员称,今天尚未观察到明显的大行购汇盘,客盘净结汇仍对人民币形成支撑,预计后期只要市场恢复自行交投,监管层干预就会逐步消失.
上海一日资银行交易员说,"即期活过来了,信心也在恢复.之前每天有大量结汇,现在客户也回到观望,价格企稳又临近年末让购汇也有升温,总体是相对平衡了."
他并表示,从国内外政经层面上看,明年美元走弱而人民币保持升值的基调不变,短期内人民币升值预期还有,不会那么快就消除.
以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 :
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.235 6.2280 6.2399 6.2892 6.2923 6.2415
上海一大行交易员称,"上周监管层出来频次多一些,出来总是为了让市场自己运行,如果市场能恢复自行交投,监管层就不管了."
交易员并称,当前当市况较上周前的涨停行情已经趋于正常,惟临近年底活跃度相对稍低,加之银行担心监管层再度出手后汇价大幅波动,操作风格保持谨慎.
周末举行的中央经济工作会议提出,明年要保持人民币汇率基本稳定.上海一股份行交易员对此认为新意有限,"可以排除一下升值很多或者贬值很多的可能性,其他都在这句话解释的范围之内."
该交易员并称,整体上看今年汇率就变动不大,从年初时6.3元水平到现在6.23元,"央行解释范围还是很宽的."
东京汇市日圆周一全线走软,兑美元跌至逾一年半以来最低位,主张激进货币宽松政策的日本自民党,周日在大选中获得压倒性胜利.FRX/CN]
以下为北京时间16:44,离岸市场人民币报价:
今日 上日 NDF一年期人民币/美元 6.3133/73 6.3120 香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2145/71 6.2205
境内美元人民币一年期掉期 升水报1,200点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3550元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完) (发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进/黄凯)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。