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货币新闻 | 2012年 12月 17日 星期一 17:10 BJT

表格: LME金属库存最新变化--12月17日

路透伦敦12月17日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
   品种      最新库存       变动
    铜         298625     +25825
    锡          12015       +250
    铅         342650      -4275
    锌        1225700      -1650
    铝        5202400     +28275
    镍         138030       +210
  铝合金        87740       持平
  NASAAC       146880       持平
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据        库存分布             品种     库存数据        库存分布
 铜     MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>        铅    MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>        锡    MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金    MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA    MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 高琦 审校 蔡美珍)

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