《中国新债预测》金融债供给收官在即,国开增发福娃债利率整体或不脱二级

* 招标品种: 国开行第45-49期固息债第二次增发 * 期限及金额:1/3/7年:至多60亿元 5年:至多70亿元 10年:至多50亿 元 * 招标时间: 1/3/5年 周二(18日)9:30-10:30 7/10年 周二(18日) 9:30-11:10 * 受访人数: 7位(银行、券商） * 预测区间: 3.37%-3.45%、3.93%-4.02%、4.13%-4.24%、4.30%-4.3 8%、4.44%-4.50% * 预测均值: 3.42%、3.98%、4.18%、4.34%、4.47% 路透北京12月17日 - 中国国家开发银行 将于周二第二次增 发今年第45-49期固息债.路透调查显示,今年金融债新债供给收官在即,加 之二级市场金融债收益率尚徘徊在年内的相对高位,具有一定保护空间,所 以预计明日新债需求比较稳定. 业内人士并指出,从基本面的角度分析,短期内现券或将呈现弱势震荡 格局,暂不具备收益率大幅上扬的基础,这样的预期在一定程度上对明日新 债需求起到扶持作用. 北京一大型券商分析师表示,上周公开市场净回笼1,250亿元,银行间 资金面受到冲击较小,预计在下周银行展开年末揽存大战前流动性都将维 持平稳.鉴于本期国开债或是年内最后一期政策性金融债,预计需求较好. "争保承销团资格等非市场性因素或提高需求,预计本期金融债中标利 率将接近或略低于二级市场水平."上述分析师并称. 中国银行间市场周一质押式回购利率 CNREPO=CFXS 主要品种变化甚 微,流动性延续上周宽松局面.跨年资金需求渐旺盛.鉴于本周仍可能进行2 8天期逆回购操作,此前节节攀升的21天回购利率恢复稳定. 年底前财政存款的陆续投放使资金面维持宽松,中国央行公开市场亦 趁势缩减逆回购操作规模,而逆回购的持续大量到期令本周净回笼达1,250 亿元人民币,创近两个月新高. 银行间国开行固息政策债到期收益率曲线 显示,1/3/5/ 7/10年品种的估值最新分别为3.4318%、3.9809%、4.1739%、4.3518%和4. 4848%. 国开行分别于11月20日和12月4日招标发行,及第一次增发了第45-49 期固息债,期限为一、三、五、七和10年,具体发行结果如下: 一年 三年 五年 七年 10年 12月4日 3.3414% *3.9167% *4.1326% *4.3168% 4.4386% 11月20日 3.25% *3.8663% *4.0924% *4.2614% 4.39% 注: *表示为加权中标利率,本次发行中,三年、五年和七年期为美国 式招标. 在45-49期债之前,国开行今年已三次发行过这种五债同发,被市场机 构戏称的"福娃债".期数分别为18-22期、28-32期和38-42期.每次福娃债 发行量在300亿元左右,随后并都有四次的同样总量增发. 刊登在中国债券信息网的公告显示,是次债券承揽费按认购债券面值 计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%,10年期为 0.15%;各品种均无兑付手续费. 上述增发债具体条款如下: 第45-49期第二次增发 --------------------------------------------------- 发行总量 至多300亿元 其中:1/3/7年:至多60亿元 5年:至多70亿元 10年:至多50亿元 期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息 票面利率 3.25%、3.8663%、4.0924%、4.2614%、4.39% 招标时间 12月18日 1/3/5年:9:30-10:30 7/10年:9:30-11:10 招标方式 1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式 3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式 缴款日 12月24日 起息日 11月22日 分销期 12月19日-12月24日 上市日 1年:12月26日 3/5/7/10年:12月28日 基本承销额 无 发行人增发权利 保留 ---------------------------------------------------------- 国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和 发行时间等要素进行调整的权利.(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)