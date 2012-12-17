《中国上海证交所A+B股股价对比表》--12月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京12月17日电 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:28时,1美元=6.2355人民币 )
公司名 A股代码 B股代码 A股股价 B股股价 A/B股比价
(元) (美元) 仪电电子 3.4 0.314 1.74 市北高新 6.64 0.39 2.73 大众交通 4.66 0.498 1.50 永生投资 14.84 0.81 2.94 老凤祥 20.09 1.718 1.88 S中纺机 12.49 0.4 5.01 鼎立股份 11.5 0.602 3.06 氯碱化工 7.83 0.425 2.95 双钱股份 7.94 0.544 2.34 海立股份 6.48 0.498 2.09 浦东金桥 6.67 0.707 1.51 外高桥 7.26 0.691 1.68 ST联华 8.9 0.493 2.90 锦江投资 6.71 0.714 1.51 中路股份 11.12 0.64 2.79 金山开发 7.84 0.425 2.96 海欣股份 5.15 0.382 2.16 耀皮玻璃 5.48 0.407 2.16 大江股份 4.08 0.255 2.57 上柴股份 10.82 0.583 2.98 丹化科技 11.83 0.791 2.40 上海三毛 7.29 0.711 1.64 友谊股份 8.06 1.095 1.18 上工申贝 6.38 0.397 2.58 上海机电 7.82 0.996 1.26 宝信软件 14 1.082 2.08 上海物贸 4.32 0.452 1.53 自仪股份 5.71 0.46 1.99 上海普天 9.86 0.504 3.14 陆家嘴 10.4 1.01 1.65 华新水泥 13.98 1.58 1.42 锦江股份 13.69 1.317 1.67 鄂尔多斯 8.34 0.957 1.40 华电能源 2.84 0.255 1.79 SST天海 6.43 0.343 3.01 大名城 6.88 0.406 2.72 东方通信 4.06 0.353 1.84 黄山旅游 11.84 1.18 1.61 开开实业 8.86 0.682 2.08 海南航空 4.18 0.598 1.12 ST轻骑 4.86 0.293 2.66 振华重工 3.31 0.321 1.65 锦州港 3.68 0.344 1.72 九龙山 3.14 0.328 1.54 凌云股份 6.22 0.463 2.15
附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。