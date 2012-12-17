投行观点: 中国宽松政策立场难维系,明年下半年转向中性或偏紧--野村

路透北京12月17日 - 中国中共中央经济工作会议提出要继续实施积极财政和稳健货币政策.投资银行--野村认为,中国中明年政策立场可能维持宽松,但难以持续,预计到下半年将转向中性或偏紧.

"整体来看,明年政策立场可能维持宽松,这强化了我们对明年上半年经济增速强劲回升至8.2%的判断."野村首席中国经济学家张智威称.

但他也指出,中央经济工作会议内容让其更担心明年通胀走势、影子银行体系和地产业的金融隐患,以及制造业产能过剩等问题,"这些问题可能因宽松政策立场而进一步恶化,导致宏观整体风险上升."

因此他预计,明年下半年政策立场将转向中性或偏紧,经济成长率放缓至7.2%,全年增速为7.7%.

野村报告并并指出,中央经济工作会议决定"适当扩大社会融资总规模",暗示政府可能不会马上对影子银行体系采取收紧行动.

此外,和2011年中央经济工作会议提出"坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归"相比,今年中央仅称要"继续坚持房地产市场调控政策不动摇",这或许意味着不会有新举措出台,以遏制近几个月房价的抬头趋势."政府可能容忍2013年房价进一步上涨."报告称.

中央经济工作会议提出要"明确提出改革总体方案、路线、时间表",但并没有透露更多详情.对此,张智威认为,这表明了新一届领导人对结构改革的严肃态度,至于改革方案可能要等到明年10月召开十八届三中全会.而改革步伐也许到2014年才会加快,而不是2013年,因为改革设计也需要时间.