路透基点: 海景世界企业五年期再融资定期贷款案规模增至3.6亿台币

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港12月17日 - 汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,台湾水族馆运营商海景世界企业股份有限公司的五年期再融资定期贷款规模,已从3亿台币增至3.6亿台币(1,240万美元).
八家银行周一签署协议,包括唯一牵头行兼簿记行华南商业银行(承贷9,000万台币)及另外七家银行.
第一商业银行承贷5,500万台币,台湾农业银行、彰化商业银行、台湾土地银行、台湾中小企业银行和合作金库各自承贷4,000万台币.阳信银行承贷1,500万台币.
此笔无担保贷款的利率为较华南商业银行、第一商业银行和彰化商业银行的两年期浮动存款利率均值加码81个基点.若资金动用额度不到70%,则有15个基点的承诺费.
该贷款将分10期每半年等额偿还,有六个月的宽限期.
借款方为南仁湖育乐的子公司,在台湾南部经营度假胜地.(完) (编译 王翔琼; 审校 高琦)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。