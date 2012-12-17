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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 16:57 BJT

路透基点: 海景世界企业五年期再融资定期贷款案规模增至3.6亿台币

路透香港12月17日 - 汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,台湾水族馆运营商海景世界企业股份有限公司的五年期再融资定期贷款规模,已从3亿台币增至3.6亿台币(1,240万美元).

八家银行周一签署协议,包括唯一牵头行兼簿记行华南商业银行(承贷9,000万台币)及另外七家银行.

第一商业银行承贷5,500万台币,台湾农业银行、彰化商业银行、台湾土地银行、台湾中小企业银行和合作金库各自承贷4,000万台币.阳信银行承贷1,500万台币.

此笔无担保贷款的利率为较华南商业银行、第一商业银行和彰化商业银行的两年期浮动存款利率均值加码81个基点.若资金动用额度不到70%,则有15个基点的承诺费.

该贷款将分10期每半年等额偿还,有六个月的宽限期.

借款方为南仁湖育乐的子公司,在台湾南部经营度假胜地.(完) (编译 王翔琼; 审校 高琦)

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