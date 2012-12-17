重温稿-《中国新债预测》金融债供给收官在即,国开增发福娃债利率整体或不脱二级

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(重温稿) * 招标品种: 国开行第45-49期固息债第二次增发 * 期限及金额:1/3/7年:至多60亿元 5年:至多70亿元 10年:至多50亿 元 * 招标时间: 1/3/5年 周二(18日)9:30-10:30 7/10年 周二(18日) 9:30-11:10 * 受访人数: 7位(银行、券商） * 预测区间: 3.37%-3.45%、3.93%-4.02%、4.13%-4.24%、4.30%-4.3 8%、4.44%-4.50% * 预测均值: 3.42%、3.98%、4.18%、4.34%、4.47% 路透北京12月17日 - 中国国家开发银行 将于周二第二次增 发今年第45-49期固息债.路透调查显示,今年金融债新债供给收官在即,加 之二级市场金融债收益率尚徘徊在年内的相对高位,具有一定保护空间,所 以预计明日新债需求比较稳定. 业内人士并指出,从基本面的角度分析,短期内现券或将呈现弱势震荡 格局,暂不具备收益率大幅上扬的基础,这样的预期在一定程度上对明日新 债需求起到扶持作用. 北京一大型券商分析师表示,上周公开市场净回笼1,250亿元,银行间 资金面受到冲击较小,预计在下周银行展开年末揽存大战前流动性都将维 持平稳.鉴于本期国开债或是年内最后一期政策性金融债,预计需求较好. "争保承销团资格等非市场性因素或提高需求,预计本期金融债中标利 率将接近或略低于二级市场水平."上述分析师并称. 中国银行间市场周一质押式回购利率 CNREPO=CFXS 主要品种变化甚 微,流动性延续上周宽松局面.跨年资金需求渐旺盛.鉴于本周仍可能进行2 8天期逆回购操作,此前节节攀升的21天回购利率恢复稳定. 年底前财政存款的陆续投放使资金面维持宽松,中国央行公开市场亦 趁势缩减逆回购操作规模,而逆回购的持续大量到期令本周净回笼达1,250 亿元人民币,创近两个月新高. 银行间国开行固息政策债到期收益率曲线 显示,1/3/5/ 7/10年品种的估值最新分别为3.4318%、3.9809%、4.1739%、4.3518%和4. 4848%. 国开行分别于11月20日和12月4日招标发行,及第一次增发了第45-49 期固息债,期限为一、三、五、七和10年,具体发行结果如下: 一年 三年 五年 七年 10年 12月4日 3.3414% *3.9167% *4.1326% *4.3168% 4.4386% 11月20日 3.25% *3.8663% *4.0924% *4.2614% 4.39% 注: *表示为加权中标利率,本次发行中,三年、五年和七年期为美国 式招标. 在45-49期债之前,国开行今年已三次发行过这种五债同发,被市场机 构戏称的"福娃债".期数分别为18-22期、28-32期和38-42期.每次福娃债 发行量在300亿元左右,随后并都有四次的同样总量增发. 刊登在中国债券信息网的公告显示,是次债券承揽费按认购债券面值 计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%,10年期为 0.15%;各品种均无兑付手续费. 上述增发债具体条款如下: 第45-49期第二次增发 --------------------------------------------------- 发行总量 至多300亿元 其中:1/3/7年:至多60亿元 5年:至多70亿元 10年:至多50亿元 期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息 票面利率 3.25%、3.8663%、4.0924%、4.2614%、4.39% 招标时间 12月18日 1/3/5年:9:30-10:30 7/10年:9:30-11:10 招标方式 1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式 3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式 缴款日 12月24日 起息日 11月22日 分销期 12月19日-12月24日 上市日 1年:12月26日 3/5/7/10年:12月28日 基本承销额 无 发行人增发权利 保留 ---------------------------------------------------------- 国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和 发行时间等要素进行调整的权利.(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。