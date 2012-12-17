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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 17:02 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月17日

路透上海12月17日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:54时,1港元=0.80461人民币 )

公司名 A股代码 B股代码 A股股价 B股股价 A/B股

(元) (港元) 比价 万科 9.57 12.29 0.97 深物业 6.41 4.64 1.72 南玻 7.71 4.41 2.17 深康佳 2.99 2.08 1.79 ST中华 4.19 1.56 3.34 ST中冠 6.70 2.72 3.06 深深宝 7.60 5.32 1.78 深华发 5.95 2.89 2.56 深赤湾 9.48 9.70 1.21 招商地产 26.35 22.70 1.44 特力 5.94 2.94 2.51 飞亚达 7.04 5.89 1.49 一致药业 29.80 22.38 1.65 深深房 3.89 2.47 1.96 ST盛润 8.24 4.23 2.42 深南电 4.08 2.27 2.23 中集集团 10.79 9.70 1.38 深纺织 6.61 4.25 1.93 方大集团 4.40 2.32 2.36 深国商 13.12 8.85 1.84 深赛格 4.00 2.29 2.17 宝石 11.45 5.50 2.59 小天鹅 7.82 6.93 1.40 粤高速 3.03 2.46 1.53 晨鸣纸业 3.95 3.17 1.55 ST珠江 2.80 1.77 1.97 丽珠 32.35 24.47 1.64 美菱电器 3.59 3.17 1.41 大冷股份 6.84 4.48 1.90 粤电力 5.65 4.23 1.66 佛山照明 6.27 4.91 1.59 江铃汽车 16.61 16.67 1.24 沙隆达 4.94 2.86 2.15 苏常柴 5.56 3.30 2.09 威孚高科 30.47 20.85 1.82 古井贡酒 29.00 21.31 1.69 ST东海 3.12 2.18 1.78 长安汽车 5.44 3.80 1.78 京东方 2.15 1.32 2.02 鲁泰 6.38 6.75 1.17 本钢板材 3.33 2.40 1.72 张裕 45.48 40.92 1.38

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