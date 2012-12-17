《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海12月17日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:54时,1港元=0.80461人民币 )
公司名 A股代码 B股代码 A股股价 B股股价 A/B股
(元) (港元) 比价 万科 9.57 12.29 0.97 深物业 6.41 4.64 1.72 南玻 7.71 4.41 2.17 深康佳 2.99 2.08 1.79 ST中华 4.19 1.56 3.34 ST中冠 6.70 2.72 3.06 深深宝 7.60 5.32 1.78 深华发 5.95 2.89 2.56 深赤湾 9.48 9.70 1.21 招商地产 26.35 22.70 1.44 特力 5.94 2.94 2.51 飞亚达 7.04 5.89 1.49 一致药业 29.80 22.38 1.65 深深房 3.89 2.47 1.96 ST盛润 8.24 4.23 2.42 深南电 4.08 2.27 2.23 中集集团 10.79 9.70 1.38 深纺织 6.61 4.25 1.93 方大集团 4.40 2.32 2.36 深国商 13.12 8.85 1.84 深赛格 4.00 2.29 2.17 宝石 11.45 5.50 2.59 小天鹅 7.82 6.93 1.40 粤高速 3.03 2.46 1.53 晨鸣纸业 3.95 3.17 1.55 ST珠江 2.80 1.77 1.97 丽珠 32.35 24.47 1.64 美菱电器 3.59 3.17 1.41 大冷股份 6.84 4.48 1.90 粤电力 5.65 4.23 1.66 佛山照明 6.27 4.91 1.59 江铃汽车 16.61 16.67 1.24 沙隆达 4.94 2.86 2.15 苏常柴 5.56 3.30 2.09 威孚高科 30.47 20.85 1.82 古井贡酒 29.00 21.31 1.69 ST东海 3.12 2.18 1.78 长安汽车 5.44 3.80 1.78 京东方 2.15 1.32 2.02 鲁泰 6.38 6.75 1.17 本钢板材 3.33 2.40 1.72 张裕 45.48 40.92 1.38
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。