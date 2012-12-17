中国债市: 现券变化不大,中央经济工作会议明年政策定调符合机构判断

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京12月17日 - - 中国银行间债市周一现券变化不大.中央经济工作会议称明年继续实施积极财政政策和稳健货币政策,符合之前机构判断;年底渐近,机构交投意愿意兴阑珊,基本面短期反弹预期令现券弱像不消.
"今天现券没什么波动,大家蛮冷静的,"上海一外资银行交易员称,"从中央经济工作透出来的东西看,明年政策也是不温不火的,看不到啥好的机会."
他并表示,综合基本面和资金面等情况判断,年内现券或继续呈现盘整走势,机构做交易的意愿很淡,"放假的人多,市场死气沉沉的";中期看,经济短期复苏,或导致现券收益率上探的可能性更大一些.
中国2012年中央经济工作会议周日在北京闭幕.会议提出,明年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展.
剩余期限约9.69年的固息国债120015券最新报价 为3.5750%/3.5688%,上日收盘为3.5800%/3.5600%
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS ----------------------------------
今日 2.2659 3.0310
上日 2.2654 3.0013
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.9700/2.8982 国债参考率报价 2.9073/2.8491 金融债参考率报价 3.3722/3.2944 (完) 欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 CN/CONTC203 欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 0#CNREPO=SS (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。