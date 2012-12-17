中国债市: 现券变化不大,中央经济工作会议明年政策定调符合机构判断

路透北京12月17日 - - 中国银行间债市周一现券变化不大.中央经济工作会议称明年继续实施积极财政政策和稳健货币政策,符合之前机构判断;年底渐近,机构交投意愿意兴阑珊,基本面短期反弹预期令现券弱像不消.

"今天现券没什么波动,大家蛮冷静的,"上海一外资银行交易员称,"从中央经济工作透出来的东西看,明年政策也是不温不火的,看不到啥好的机会."

他并表示,综合基本面和资金面等情况判断,年内现券或继续呈现盘整走势,机构做交易的意愿很淡,"放假的人多,市场死气沉沉的";中期看,经济短期复苏,或导致现券收益率上探的可能性更大一些.

中国2012年中央经济工作会议周日在北京闭幕.会议提出,明年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展.

剩余期限约9.69年的固息国债120015券最新报价 为3.5750%/3.5688%,上日收盘为3.5800%/3.5600%

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS ----------------------------------

今日 2.2659 3.0310

上日 2.2654 3.0013