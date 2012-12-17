更新版 1-台湾货币市场: 短率仍在低位,跨年后较长拆款盛行

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 二-三周拆款盛行
* 短率仍在低位盘旋 (新增拆款及超额准备最新数字)
记者 高洁如
路透台北12月17日 - 台湾银行间短率周一仍旧稳于区间.央行今日略加大代收隔夜资金的力道,不过市场资金还是相当宽松,短率仍在区间低位盘旋.
银行交易员表示,面对即将到来的年底作帐需求,多数银行还是以保守操作因应,不少银行仍不做跨年的拆款.
但对可以承做跨年部位的银行来说,交易员表示,跨新年后落点约二-三周的拆款则成为银行配置多余资金的好去处,尤其是近期短票的量仍无法满足银行需求.
"跨年的拆款量很多,还算蛮好找的."一位本地票券商交易员说.
至于本周的重大事件--周三的中央银行全体理监事会议,银行交易员表示,由于市场压倒性的认为本次利率将维持不变,因此反而讨论此事的人并不多,对此反应冷淡.
根据路透访查12家金融机构,全数都预估台湾央行第四季全体理监事会议将维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在逾三年以来的高位.这也料会是央行第六度维持利率不动.
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%,上日收报0.388%.今日区间在0.295-0.45%,上日收在0.295-0.44%.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.51%,上日为0.388-0.45%.
至于二周-三周的拆款金额见上升,成交量依序为42.3亿、84.5亿;上周五收盘时为36.45亿和70.7亿台币.
**短票利率也稳于低位**
短票市场方面,票券商交易员表示,目前月内短票和跨年短票成交的比重各半,票券商已不太愿意做年内的短票,预期到年底的短票金额会愈来愈少.
今天月内短票利率主要交投成交主要在0.68%;跨月短票交投利率区间则落在0.75-0.77%.
台湾央行今日共发行3,919.6亿台币存单,若相较存单到期金额4,006.4亿,存单发行余额减86.8亿.
至于本周存单到期总额为1兆1,596.4亿台币,除周一之外,本周余日存单到期金额为:周二44亿,周三3,854.5亿,周四328.5亿,周五2,951.5亿,以及周六411.5亿.
拆款中心资料 显示,周一超额准备为负44亿台币;累计超额准备为负873亿台币,加计前期1%的超额准备为580亿台币.
**公债RP利率**
公债10天期附买回(RP)利率则也持稳在既有水准.
一证券商交易员指出,央行理监事会议在即,但截至目前为止,都未见到央行有特别的宽松或紧缩调控动作,隔夜拆款利率处于相对低档.惟会议召开在即,大家的操作也趋于谨慎.
"会议前大家不会做太多,会比较保守."他说.
另一证券商交易员则表示,虽然进入下半月,但年底的资金紧缩效应还没出现,投信还没因应赎回将资金抽离,寿险也有找券需求.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,少数在0.83%.
交易商指出,本周紧缩因素有周二400亿台币101/9R公债交割、周三有60亿麦寮汽电公司债交割、周四则有90亿台币台湾大 公司债交割.(完) (集体采写 董永年; 审校 曾祥进/黄凯)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。