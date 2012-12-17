表格: 欧元区第三季劳工成本较上年同期增长2.0%,第二季修正后为增长1.9%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透布鲁塞尔12月17日 - 欧盟统计局周一公布欧盟与欧元区第三季 每小时劳工成本如下: (数据为较上年同期百分比变化) 2012第三季 2012第二季 整体 薪资 其它 整体 薪资 其它 欧元区 2.0 2.0 1.7 1.9 2.1 1.4 欧盟27国 1.9 2.0 1.9 1.9 2.0 1.6 附注: 整体劳工成本包括社会福利支出与其他非薪资支出. 浏览欧盟统计局完整数据,请点选 (here)(完) t/home/)(完) (编译 白云; 审校 高琦)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。