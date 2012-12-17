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货币新闻 | 2012年 12月 17日 星期一 18:13 BJT

表格: 欧元区第三季劳工成本较上年同期增长2.0%,第二季修正后为增长1.9%

路透布鲁塞尔12月17日 - 欧盟统计局周一公布欧盟与欧元区第三季
每小时劳工成本如下:
    
 (数据为较上年同期百分比变化)
              2012第三季        2012第二季 
           整体  薪资  其它  整体  薪资  其它
 欧元区    2.0   2.0   1.7   1.9   2.1   1.4
                                         
 欧盟27国  1.9   2.0   1.9   1.9   2.0   1.6
                                         
 
    附注: 整体劳工成本包括社会福利支出与其他非薪资支出.

    浏览欧盟统计局完整数据,请点选
    (here)(完)
t/home/)(完)
 
   
    

 (编译 白云; 审校 高琦)

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