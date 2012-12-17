《中国企业债发行日程表》--12月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) ======================================================================================== *白城中兴城市 10 7 7.00% AA- 12/18-12/20 宏源证券 基础设施建设 (第3-7年每年末偿还20%本金;以自有土地使用权提供担保) ======================================================================================== 辽宁药都 18 7 7.35% AA- 12/12-12/18 国泰君安证券
(第3-7年每年末偿还20%本金;本溪城投提供担保) ======================================================================================== 湖州城投 7 7 6.70% AA 12/14-12/18 第一创业摩根大通证券
(第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 云南祥鹏航空 7 7 7.29% AA 12/14-12/18 国开证券
(海航航空控股有限公司提供担保) ======================================================================================== 台州黄岩区 10 6 *6.85% AA- 12/17-12/19 中信建投 国资经营公司 (第3-6年每年末偿还25%本金;发行人以土地使用权提供担保) ======================================================================================== 鄂尔多斯 12 6 前三年7.88% AA- 12/17-12/20 海通证券 华研投资集团 (附第3年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权,鄂尔多斯市华研房地产公司
股权担保及鄂尔多斯城投担保) ======================================================================================== 淮北建投控股集团 18 6 6.68% AA 12/17-12/21 信达证券
(第3-6年每年末偿还25%本金;发行人以土地使用权提供担保) ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) ======================================================================================== 无 ======================================================================================== (发稿 曹巍浩; 审校 康熙泽)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。