版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 18:19 BJT

《中国企业债发行日程表》--12月17日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) ======================================================================================== *白城中兴城市 10 7 7.00% AA- 12/18-12/20 宏源证券 基础设施建设 (第3-7年每年末偿还20%本金;以自有土地使用权提供担保) ======================================================================================== 辽宁药都 18 7 7.35% AA- 12/12-12/18 国泰君安证券

(第3-7年每年末偿还20%本金;本溪城投提供担保) ======================================================================================== 湖州城投 7 7 6.70% AA 12/14-12/18 第一创业摩根大通证券

(第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 云南祥鹏航空 7 7 7.29% AA 12/14-12/18 国开证券

(海航航空控股有限公司提供担保) ======================================================================================== 台州黄岩区 10 6 *6.85% AA- 12/17-12/19 中信建投 国资经营公司 (第3-6年每年末偿还25%本金;发行人以土地使用权提供担保) ======================================================================================== 鄂尔多斯 12 6 前三年7.88% AA- 12/17-12/20 海通证券 华研投资集团 (附第3年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权,鄂尔多斯市华研房地产公司

股权担保及鄂尔多斯城投担保) ======================================================================================== 淮北建投控股集团 18 6 6.68% AA 12/17-12/21 信达证券

(第3-6年每年末偿还25%本金;发行人以土地使用权提供担保) ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) ======================================================================================== 无 ======================================================================================== (发稿 曹巍浩; 审校 康熙泽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐