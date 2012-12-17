表格: 美国10月整体资本净流出567亿美元,9月净流入43亿美元

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透华盛顿华12月17日 - 美国财政部周一公布: * 美国10月整体资本净流出567亿美元 * 外资10月通过交易途径净买入13亿美元 以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元,数据未经季节调整):
10月 9月 8月 月度资本净流入 -56.7 4.3 63.7
民间 -56.4 -9.8 22.8
官方 -0.3 14.1 41.0 外资净买入长期证券 -20.6 -18.5 72.1
通过换股等非交易途径买入 -21.9 -21.8 -18.2
通过交易途径净买入 1.3 3.2 90.3
外资净买入美国证券 28.4 17.8 78.5
民间 22.3 3.7 48.6
官方 6.2 14.1 29.9 外资净买入长期美国证券:
美国公债 15.8 -17.3 42.9
美国机构债 8.4 17.8 18.6
美国股票 0.6 23.8 6.2
美国公司债 3.6 -6.4 10.8 主要外国投资者持有的美国公债:
中国大陆 1161.5 1153.6 1155.2
日本 1134.7 1129.5 1122.8
石油出口国家 266.2 267 269.1
加勒比海金融中心
(Carib Bnkng Ctrs) 258.5 261.1 263.9
巴西 255.2 251.2 259.8
瑞士 194.4 193.5 191.7
台湾 201.6 201.7 199.5
俄罗斯 165.4 163.5 162.9 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。