美国热股: 通用电气股价上涨,此前公布2013年展望

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透12月17日 - 美国通用电气(奇异,GE) 周一在纽约会见投资者,并公布了2013年的展望.该公司执行长Jeff Immelt近几个月来曾表示,提高利润率将成为未来几年通用电气的首要目标.面对全球经济前景不明朗,该公司正试图削减成本且加快发展获利更佳的服务业业务.
上周五通用电气将季度股息上调12%至0.19美元,1月开始支付.
周一早盘通用电气股价上涨0.74%,报21.78美元.(完)
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。