美国热股: 通用电气股价上涨,此前公布2013年展望

路透12月17日 - 美国通用电气(奇异,GE) 周一在纽约会见投资者,并公布了2013年的展望.该公司执行长Jeff Immelt近几个月来曾表示,提高利润率将成为未来几年通用电气的首要目标.面对全球经济前景不明朗,该公司正试图削减成本且加快发展获利更佳的服务业业务.