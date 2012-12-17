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市场报道 | 2012年 12月 18日 星期二 00:44 BJT

美国热股: 通用电气股价上涨,此前公布2013年展望

路透12月17日 - 美国通用电气(奇异,GE) 周一在纽约会见投资者,并公布了2013年的展望.该公司执行长Jeff Immelt近几个月来曾表示,提高利润率将成为未来几年通用电气的首要目标.面对全球经济前景不明朗,该公司正试图削减成本且加快发展获利更佳的服务业业务.

上周五通用电气将季度股息上调12%至0.19美元,1月开始支付.

周一早盘通用电气股价上涨0.74%,报21.78美元.(完)

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