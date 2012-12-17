版本:
中国
债券 | 2012年 12月 18日 星期二 00:37 BJT

表格: 美国财政部标售三个月国库券得标利率0.040%,投标倍数为4.44

路透华盛顿12月17日 - 美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.040 中值 0.025 低值 0.000 投资 0.041 价格 99.989889 高值得标比率 18.75% 投标倍数 4.44 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,059,800 总投标 141,950,059,800 竞争性投标得标 31,372,220,000 非竞争性投标得标 527,839,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2012/12/20 到期日 2013/03/21 CUSIP码 9127957M7 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 母红)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐