表格: 美国财政部标售三个月国库券得标利率0.040%,投标倍数为4.44

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透华盛顿12月17日 - 美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.040 中值 0.025 低值 0.000 投资 0.041 价格 99.989889 高值得标比率 18.75% 投标倍数 4.44 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,059,800 总投标 141,950,059,800 竞争性投标得标 31,372,220,000 非竞争性投标得标 527,839,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2012/12/20 到期日 2013/03/21 CUSIP码 9127957M7 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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(编译 利棣儿; 审校 母红)
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。