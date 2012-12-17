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债券 | 2012年 12月 18日 星期二 00:36 BJT

表格:美国财政部标售六个月国库券得标利率0.090%,投标倍数为4.75

路透华盛顿12月17日 - 美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.090 中值 0.080 低值 0.050 投资 0.091 价格 99.954500 高值得标比率 45.40% 投标倍数 4.75 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 28,000,844,500 总投标 132,936,084,500 竞争性投标得标 27,313,766,000 非竞争性投标得标 437,078,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2012/12/20 到期日 2013/06/20 CUSIP码 912796AM1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 母红; 审校 李军)

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