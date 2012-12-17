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货币新闻 | 2012年 12月 18日 星期二 02:07 BJT

表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.245%,投标倍数为3.59

路透华盛顿12月17日 - 美国财政部称,其两年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 0.245% 中值 0.234% 低值 0.186% 价格/得标 价格 99.760733 高值得标比率 23.59% 投标倍数 3.59 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,165,000 总投标 125,660,800,000 竞争性投标得标 34,777,565,000 非竞争性投标得标 122,600,000 FED附加 0 初级市场交易商投标 98,003,000,000 初级市场交易商得标 18,733,775,000 直接投标 18,293,000,000 直接投标得标 9,888,513,000 间接投标 9,142,200,000 间接投标得标 6,155,277,000 发行细节 发行日 2012/12/31 到期日 2014/12/31 CUSIP码 912828UD0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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