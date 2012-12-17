金属期市: 期铜小跌,受美国财政悬崖不确定性拖累

* 虽然经济数据有所改善,但基本面尚无进展--分析师 * 铝市场近期紧张之势有所加剧 * 现货铝较1月期铝升水一度走阔至70美元 路透伦敦12月17日 - 期铜周一小幅下跌,因为美国是否有能力避免增税减支的"财政悬崖"尚不明朗.财政 悬崖可能会放缓经济成长且损及全球金属需求. 伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收低0.1%,报8,060美元,上周五收报8,065美元. 纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜 收低1.6美分,报每磅3.6490美元,盘中在3.6340-3.6660美元 之间交投. 在避免财政悬崖预算赤字谈判的首个真正进展中,美国众议院议长贝纳(John Boehner)提出接受对收入逾1 00万美元的美国人增税. "市场仍在非常窄的区间内波动,因为人们正在等待基本面的信号再出手;我们还没有看到这些信号.在美国 达成避免财政悬崖的协议之前,市场或许仍会维持这样的走势,"VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov称. 上周五公布的数据显示,中国和美国的制造业均有所成长,给予了铜市支撑,但尚未转化成金属市场基本面 的改善. 对于2013年重振全球经济及带动金属需求来说,美国经济成长稳健至为关键,特别是在欧元区债务危机仍在 继续的情况下. 三个月期铝 收盘跌至2,105.50美元,上周五买盘最后报2,122美元. 同时,现货铝较三个月期铝的升水CMAL0-3升至38美元,为逾18个月来的最高位. 1703 GMT,现货铝较1月期铝升水CMAL0-F3升至70美元,开盘报40美元. "利差可能会走阔.走阔之势尚无抵达终点.明日午时人们出脱或交割时利差会进一步走阔,"一位驻伦敦的 经纪商表示. 期锌 收报2,090美元,较上周五收盘价没有变动.期铅 报2,300美元,上涨0.2%. 期锡 收高0.7%,报23,300美元.期镍 下滑1.5%,报17,605美元. 以下为1710 GMT基本金属主力合约报价: 2011年 年初迄今 最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 366.10 -1.10 -0.30 344.75 6.19 LME期铝 2105.75 -20.25 -0.95 2020.00 4.25 LME期铜 8059.25 -5.75 -0.07 7600.00 6.04 LME期铅 2311.00 15.00 +0.65 2034.00 13.62 LME期镍 17700.00 -175.00 -0.98 18650.00 -5.09 LME期锡 23300.00 150.00 +0.65 19200.00 21.35 LME期锌 2092.50 2.50 +0.12 1845.00 13.41 上海期铝 15405.00 -20.00 -0.13 15845.00 -2.78 上海期铜 58130.00 290.00 +0.50 55360.00 5.00 上海期锌 15625.00 70.00 +0.45 14795.00 5.61 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)