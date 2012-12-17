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亚洲 | 2012年 12月 18日 星期二 02:59 BJT

金属期市: 期铜小跌,受美国财政悬崖不确定性拖累

* 虽然经济数据有所改善,但基本面尚无进展--分析师
    * 铝市场近期紧张之势有所加剧
    * 现货铝较1月期铝升水一度走阔至70美元

    路透伦敦12月17日 - 期铜周一小幅下跌,因为美国是否有能力避免增税减支的"财政悬崖"尚不明朗.财政
悬崖可能会放缓经济成长且损及全球金属需求.
    
    伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收低0.1%,报8,060美元,上周五收报8,065美元.
    
    纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜 收低1.6美分,报每磅3.6490美元,盘中在3.6340-3.6660美元
之间交投.
    
    在避免财政悬崖预算赤字谈判的首个真正进展中,美国众议院议长贝纳(John Boehner)提出接受对收入逾1
00万美元的美国人增税.
    
    "市场仍在非常窄的区间内波动,因为人们正在等待基本面的信号再出手;我们还没有看到这些信号.在美国
达成避免财政悬崖的协议之前,市场或许仍会维持这样的走势,"VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov称.
    
    上周五公布的数据显示,中国和美国的制造业均有所成长,给予了铜市支撑,但尚未转化成金属市场基本面
的改善.
    
    对于2013年重振全球经济及带动金属需求来说,美国经济成长稳健至为关键,特别是在欧元区债务危机仍在
继续的情况下.
    
    三个月期铝 收盘跌至2,105.50美元,上周五买盘最后报2,122美元.
    
    同时,现货铝较三个月期铝的升水CMAL0-3升至38美元,为逾18个月来的最高位.
    
    1703 GMT,现货铝较1月期铝升水CMAL0-F3升至70美元,开盘报40美元.
    
    "利差可能会走阔.走阔之势尚无抵达终点.明日午时人们出脱或交割时利差会进一步走阔,"一位驻伦敦的
经纪商表示.
    
    期锌 收报2,090美元,较上周五收盘价没有变动.期铅 报2,300美元,上涨0.2%.
    
    期锡 收高0.7%,报23,300美元.期镍 下滑1.5%,报17,605美元.
    
    以下为1710 GMT基本金属主力合约报价: 

                                                  2011年   年初迄今 
                最新报价       变动     涨跌%     收市价     涨跌%  
  -------------------------------------------------------------------
  COMEX期铜     366.10       -1.10     -0.30     344.75      6.19
  LME期铝      2105.75      -20.25     -0.95    2020.00      4.25 
  LME期铜      8059.25       -5.75     -0.07    7600.00      6.04
  LME期铅      2311.00       15.00     +0.65    2034.00     13.62
  LME期镍     17700.00     -175.00     -0.98   18650.00     -5.09 
  LME期锡     23300.00      150.00     +0.65   19200.00     21.35  
  LME期锌      2092.50        2.50     +0.12    1845.00     13.41
  上海期铝    15405.00      -20.00     -0.13   15845.00     -2.78
  上海期铜    58130.00      290.00     +0.50   55360.00      5.00
  上海期锌    15625.00       70.00     +0.45   14795.00      5.61 
 -------------------------------------------------------------------  
  注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

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