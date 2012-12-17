金属期市: 期铜小跌,受美国财政悬崖不确定性拖累

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 虽然经济数据有所改善,但基本面尚无进展--分析师 * 铝市场近期紧张之势有所加剧 * 现货铝较1月期铝升水一度走阔至70美元 路透伦敦12月17日 - 期铜周一小幅下跌,因为美国是否有能力避免增税减支的"财政悬崖"尚不明朗.财政 悬崖可能会放缓经济成长且损及全球金属需求. 伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收低0.1%,报8,060美元,上周五收报8,065美元. 纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜 收低1.6美分,报每磅3.6490美元,盘中在3.6340-3.6660美元 之间交投. 在避免财政悬崖预算赤字谈判的首个真正进展中,美国众议院议长贝纳(John Boehner)提出接受对收入逾1 00万美元的美国人增税. "市场仍在非常窄的区间内波动,因为人们正在等待基本面的信号再出手;我们还没有看到这些信号.在美国 达成避免财政悬崖的协议之前,市场或许仍会维持这样的走势,"VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov称. 上周五公布的数据显示,中国和美国的制造业均有所成长,给予了铜市支撑,但尚未转化成金属市场基本面 的改善. 对于2013年重振全球经济及带动金属需求来说,美国经济成长稳健至为关键,特别是在欧元区债务危机仍在 继续的情况下. 三个月期铝 收盘跌至2,105.50美元,上周五买盘最后报2,122美元. 同时,现货铝较三个月期铝的升水CMAL0-3升至38美元,为逾18个月来的最高位. 1703 GMT,现货铝较1月期铝升水CMAL0-F3升至70美元,开盘报40美元. "利差可能会走阔.走阔之势尚无抵达终点.明日午时人们出脱或交割时利差会进一步走阔,"一位驻伦敦的 经纪商表示. 期锌 收报2,090美元,较上周五收盘价没有变动.期铅 报2,300美元,上涨0.2%. 期锡 收高0.7%,报23,300美元.期镍 下滑1.5%,报17,605美元. 以下为1710 GMT基本金属主力合约报价: 2011年 年初迄今 最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 366.10 -1.10 -0.30 344.75 6.19 LME期铝 2105.75 -20.25 -0.95 2020.00 4.25 LME期铜 8059.25 -5.75 -0.07 7600.00 6.04 LME期铅 2311.00 15.00 +0.65 2034.00 13.62 LME期镍 17700.00 -175.00 -0.98 18650.00 -5.09 LME期锡 23300.00 150.00 +0.65 19200.00 21.35 LME期锌 2092.50 2.50 +0.12 1845.00 13.41 上海期铝 15405.00 -20.00 -0.13 15845.00 -2.78 上海期铜 58130.00 290.00 +0.50 55360.00 5.00 上海期锌 15625.00 70.00 +0.45 14795.00 5.61 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。