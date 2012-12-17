纽约期市: ICE原糖和咖啡期货升离低位,可可期货走软

路透纽约/伦敦12月17日 - 洲际交易所(ICE)原糖和阿拉比卡咖啡期 货周一上涨,二者均受到空头回补的支撑;上周二者均曾跌至逾两年的最低 位. ICE和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货均小幅下 滑,因为降雨改善了科特迪瓦(象牙海岸)部分地区的作物前景.投机客削减 多头仓位亦增添了压力. ICE3月原糖期货 收涨0.40美分,或2.1%,报每磅19.41美分.该合 约上周曾跌至18.31美分,为该指标近月合约2010年8月以来的最低位. 交易商称,投机性净空头持仓规模庞大,使市场容易出现零星、由空头 回补推动的涨势. 商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,12月11日止当周 投机客将ICE原糖期货合约的净空头持仓增至逾五年来最大. 对美国是否将避免2013年自动实施增税减支举措的忧虑料将限制大宗 商品市场的涨幅,因为这可能会对风险较高资产类别产生负面经济影响. 伦敦3月白糖期货 调升12.10美元,或2.4%,报每吨520.80美元 ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 上涨2.80美分,或2%,收报每磅1.459 5美元.该合约上周曾跌至1.4220美元,为当时的指标次月合约自2010年6月 以来的最低位. 3月罗布斯塔咖啡期货 收低31美元,或1.7%,报每吨1,841美元. 可可期货走软,在区间内交投. ICE-3月可可期货 结算价收低10美元,或0.4%,报每吨2,425美元 .Liffe 5月可可期货 收低12英镑,或0.8%,报每吨1,539英镑.(完)