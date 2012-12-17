全球金市: 金价几近收平,美国预算谈判取得进展压制涨幅

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 美国预算谈判出现进展迹象令避险资产承压 * 周一贝纳和奥巴马的会谈被视为向前迈进了一步 * 白银跌穿100日移动均线,为8月来首次 * 铂金系金属未理会美国铜ETF获批的消息 * 周二美国将公布经常帐数据 路透纽约12月17日 - 现货金周一几无变动,美国避免"财政悬崖"的谈判出现正面进展迹 象所带来的压力,削弱了对黄金的避险买盘. 盘中稍早,金价一度攀升,因为继日本下任首相安倍晋三呼吁采取有力措施提振增长后, 市场寄望日本央行将动用更多货币刺激措施. 但当美国众议院议长贝纳(John Boehner)和总统奥巴马周一再度会面讨论财政悬崖问题 后,金价回落.许多人认为,贝纳周末推出的包括增税在内的提议可能使预算磋商取得突破. 上周金价已连续第三周下跌.作为传统的对冲通胀的投资工具--黄金一直都承压,因为许 多经济学家认为6,000亿美元的增税减支举措可能会把美国经济重新拖入衰退. 1956 GMT,现货金 上涨0.1%,报每盎司1,696.04美元,在相对狭窄的13美元的区间 内交投. 美国纽约商品期货交易所(COMEX)2月期金 结算价上涨1.20美元,报1,698.20美元, 收盘时,成交量可能较30日均值低逾50%. 上周,金价曾短暂升至每盎司逾1,720美元的两周高位,因此前美国联邦储备理事会(FED, 美联储)承诺每月购买450亿美元的较长期公债,这一潜在的推高通胀的举措料会增强黄金作 为对冲通胀的良好投资工具的吸引力. 然而,之后金价追随其他金融市场走势,快速回吐了上述涨幅.部分投资者对黄金锁定获 利,因为交易员准备进行年底结算.今年迄今为止,金价累计上涨8.5%. 同时,现货银 一度短暂跌至100日移动均线切入位每盎司32.14美元下方,该水准自 8月中以来一直得以守住. 现货银日内上涨0.01美元,报32.16美元,脱离盘中稍早所及的一个月低位. 瑞士信贷贵金属研究部主管Tom Kendall称,目前黄金几乎未从对财政悬崖的押注中获得 支撑. 分析师称,贝纳周日提出的对年收入逾100万美元的人增税的新建议,被视为向前迈进了 一步;现在距财政紧缩举措自动生效还有14天的时间. 现货钯金 下跌0.6%,报696美元.现货铂金(白金) 下滑0.6%,报每盎司1,605 美元. ----------------------------2009 GMT--------------------------------- 最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前 结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1698.20 1.20 0.1 1687.50 1701.00 84,087 COMEX白银期货 32.28 -0.019 -0.1 32.080 32.485 26,171 COMEX铂金期货 1608.50 -6.00 -0.4 1604.00 1621.00 6,889 COMEX钯金期货 698.30 -3.75 -0.5 695.05 705.20 2,188 现货金 1696.04 0.95 0.1 1686.54 1699.51 现货银 32.160 0.010 0.0 32.050 32.400 现货铂金 1605.00 -9.00 -0.6 1606.50 1618.00 现货钯金 696.00 -4.00 -0.6 696.00 702.00 (完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。