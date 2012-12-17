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亚洲 | 2012年 12月 18日 星期二 05:44 BJT

全球金市: 金价几近收平,美国预算谈判取得进展压制涨幅

* 美国预算谈判出现进展迹象令避险资产承压
    * 周一贝纳和奥巴马的会谈被视为向前迈进了一步
    * 白银跌穿100日移动均线,为8月来首次
    * 铂金系金属未理会美国铜ETF获批的消息
    * 周二美国将公布经常帐数据

    路透纽约12月17日 - 现货金周一几无变动,美国避免"财政悬崖"的谈判出现正面进展迹
象所带来的压力,削弱了对黄金的避险买盘.
    
    盘中稍早,金价一度攀升,因为继日本下任首相安倍晋三呼吁采取有力措施提振增长后,
市场寄望日本央行将动用更多货币刺激措施.
    
    但当美国众议院议长贝纳(John Boehner)和总统奥巴马周一再度会面讨论财政悬崖问题
后,金价回落.许多人认为,贝纳周末推出的包括增税在内的提议可能使预算磋商取得突破.
    
    上周金价已连续第三周下跌.作为传统的对冲通胀的投资工具--黄金一直都承压,因为许
多经济学家认为6,000亿美元的增税减支举措可能会把美国经济重新拖入衰退.
    
    1956 GMT,现货金 上涨0.1%,报每盎司1,696.04美元,在相对狭窄的13美元的区间
内交投.
    
    美国纽约商品期货交易所(COMEX)2月期金 结算价上涨1.20美元,报1,698.20美元,
收盘时,成交量可能较30日均值低逾50%.
    
    上周,金价曾短暂升至每盎司逾1,720美元的两周高位,因此前美国联邦储备理事会(FED,
美联储)承诺每月购买450亿美元的较长期公债,这一潜在的推高通胀的举措料会增强黄金作
为对冲通胀的良好投资工具的吸引力.
    
    然而,之后金价追随其他金融市场走势,快速回吐了上述涨幅.部分投资者对黄金锁定获
利,因为交易员准备进行年底结算.今年迄今为止,金价累计上涨8.5%.
    
    同时,现货银 一度短暂跌至100日移动均线切入位每盎司32.14美元下方,该水准自
8月中以来一直得以守住.
    
    现货银日内上涨0.01美元,报32.16美元,脱离盘中稍早所及的一个月低位.
    
    瑞士信贷贵金属研究部主管Tom Kendall称,目前黄金几乎未从对财政悬崖的押注中获得
支撑.
    
    分析师称,贝纳周日提出的对年收入逾100万美元的人增税的新建议,被视为向前迈进了
一步;现在距财政紧缩举措自动生效还有14天的时间.
    
    现货钯金 下跌0.6%,报696美元.现货铂金(白金) 下滑0.6%,报每盎司1,605
美元.
    
    ----------------------------2009 GMT---------------------------------

                          最新价格/  当日   当日    低位    高位      当前 
                          结算价     变动   涨跌%                   成交量

  COMEX黄金期货     1698.20   1.20   0.1  1687.50 1701.00   84,087
  COMEX白银期货     32.28   -0.019  -0.1   32.080  32.485   26,171 
  COMEX铂金期货     1608.50  -6.00  -0.4  1604.00 1621.00    6,889
  COMEX钯金期货     698.30   -3.75  -0.5   695.05  705.20    2,188 

  现货金            1696.04   0.95   0.1  1686.54 1699.51
  现货银            32.160   0.010   0.0   32.050  32.400 
  现货铂金          1605.00  -9.00  -0.6  1606.50 1618.00
  现货钯金          696.00   -4.00  -0.6   696.00  702.00 
(完)

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