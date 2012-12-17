全球金市: 金价几近收平,美国预算谈判取得进展压制涨幅

* 美国预算谈判出现进展迹象令避险资产承压 * 周一贝纳和奥巴马的会谈被视为向前迈进了一步 * 白银跌穿100日移动均线,为8月来首次 * 铂金系金属未理会美国铜ETF获批的消息 * 周二美国将公布经常帐数据 路透纽约12月17日 - 现货金周一几无变动,美国避免"财政悬崖"的谈判出现正面进展迹 象所带来的压力,削弱了对黄金的避险买盘. 盘中稍早,金价一度攀升,因为继日本下任首相安倍晋三呼吁采取有力措施提振增长后, 市场寄望日本央行将动用更多货币刺激措施. 但当美国众议院议长贝纳(John Boehner)和总统奥巴马周一再度会面讨论财政悬崖问题 后,金价回落.许多人认为,贝纳周末推出的包括增税在内的提议可能使预算磋商取得突破. 上周金价已连续第三周下跌.作为传统的对冲通胀的投资工具--黄金一直都承压,因为许 多经济学家认为6,000亿美元的增税减支举措可能会把美国经济重新拖入衰退. 1956 GMT,现货金 上涨0.1%,报每盎司1,696.04美元,在相对狭窄的13美元的区间 内交投. 美国纽约商品期货交易所(COMEX)2月期金 结算价上涨1.20美元,报1,698.20美元, 收盘时,成交量可能较30日均值低逾50%. 上周,金价曾短暂升至每盎司逾1,720美元的两周高位,因此前美国联邦储备理事会(FED, 美联储)承诺每月购买450亿美元的较长期公债,这一潜在的推高通胀的举措料会增强黄金作 为对冲通胀的良好投资工具的吸引力. 然而,之后金价追随其他金融市场走势,快速回吐了上述涨幅.部分投资者对黄金锁定获 利,因为交易员准备进行年底结算.今年迄今为止,金价累计上涨8.5%. 同时,现货银 一度短暂跌至100日移动均线切入位每盎司32.14美元下方,该水准自 8月中以来一直得以守住. 现货银日内上涨0.01美元,报32.16美元,脱离盘中稍早所及的一个月低位. 瑞士信贷贵金属研究部主管Tom Kendall称,目前黄金几乎未从对财政悬崖的押注中获得 支撑. 分析师称,贝纳周日提出的对年收入逾100万美元的人增税的新建议,被视为向前迈进了 一步;现在距财政紧缩举措自动生效还有14天的时间. 现货钯金 下跌0.6%,报696美元.现货铂金(白金) 下滑0.6%,报每盎司1,605 美元. ----------------------------2009 GMT--------------------------------- 最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前 结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1698.20 1.20 0.1 1687.50 1701.00 84,087 COMEX白银期货 32.28 -0.019 -0.1 32.080 32.485 26,171 COMEX铂金期货 1608.50 -6.00 -0.4 1604.00 1621.00 6,889 COMEX钯金期货 698.30 -3.75 -0.5 695.05 705.20 2,188 现货金 1696.04 0.95 0.1 1686.54 1699.51 现货银 32.160 0.010 0.0 32.050 32.400 现货铂金 1605.00 -9.00 -0.6 1606.50 1618.00 现货钯金 696.00 -4.00 -0.6 696.00 702.00 (完)