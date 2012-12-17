纽约期市: 期棉收高1%,接近两个月高位

路透纽约12月17日 - 期棉周一在触及两个月高位后收高,受投机性买 盘推动,因部分交易商揣测,美国棉花库存可能会从近一周前公布的水准进 一步下滑. 由于技术性调整以及需求略微上升,12月11日美国政府下调2012/13年 度全球棉花库存预估,为8月市场销售年度开始以来的首次.修正后的数据 曾推升期棉市场至六周高位. "目前人们相信,基本面将进一步改善,虽然只是略微改善,此外需求也 将升温,"Knight Futures资深棉花专家Sharon Johnson表示. 洲际交易所(ICE)主力合约3月期约 结算价收高0.76美分,或1%, 报每磅75.85美分,盘中曾升至76.25美分,为10月23日以来高位.周一市场 为连续第二个交易日收高. 交易商认为,3月棉花期约的技术阻力位在78.80美分,上方有10月18日 高位79.19美分. 今日成交亦表现强劲.汤森路透初步数据显示,ICE期棉交易量较30日 均值高出近50%. 尽管期棉价格上涨,但上周四公布的美国棉花数据显示,一周出口销售 降至六周低位,这令部分投资者担忧,近期海外需求的强劲之势,特别是来 自棉花最大生产国和消费国--中国的需求,已开始消退. 美国农业部在12月11日的报告中将期末库存预估下调60万包至7,964 万包,11月的预估为8,027万包.即便做出这样的修正,报告中的供应量仍然 为农业部1966年开始记录该项数据以来最大,且较上个年份高出15%.(完)