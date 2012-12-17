日韩经济指标预测--12月18日-12月25日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透12月18日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 12月17日当周 12月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 逆差10,300 逆差5,490 日本出口(较上年同期) -5.4% -6.5% 日本进口(较上年同期) +0.6% -1.6% 12月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超5,917 外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,165 12月20日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 日本央行利率决定 -- -- 0.10% 12月21日(五) 暂无重要经济数据公布 * 12月24日当周 12月24日(一) 暂无重要经济数据公布 12月25日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国消费者信心指数 12月 -- 99 (完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。