版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 18日 星期二 06:36 BJT

全球外汇市场12月18日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
    
     --  - 英国央行季报
    
    0030 - 澳洲央行公布会议纪录
    
    0830 - 瑞典央行利率决议
    
    0930 - 英国11月消费者物价指数(CPI)
    
    0930 - 英国11月生产者物价指数
    
    1245 - 美国12月15日当周ICSC/高盛连锁店销售
    
    1330 - 美国第三季经常帐
    
    1355 - 美国12月15日当周Redbook连锁店销售
    
    1500 - 12月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数
    
    1815 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就美国经济与货币政策发表
讲话
    
    2145 - 新西兰经常帐
    
    2300 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)11月订单出货比
    
    2350 - 日本11月贸易数据.(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐