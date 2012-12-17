全球外汇市场12月18日主要消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间) -- - 英国央行季报 0030 - 澳洲央行公布会议纪录 0830 - 瑞典央行利率决议 0930 - 英国11月消费者物价指数(CPI) 0930 - 英国11月生产者物价指数 1245 - 美国12月15日当周ICSC/高盛连锁店销售 1330 - 美国第三季经常帐 1355 - 美国12月15日当周Redbook连锁店销售 1500 - 12月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1815 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就美国经济与货币政策发表 讲话 2145 - 新西兰经常帐 2300 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)11月订单出货比 2350 - 日本11月贸易数据.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。