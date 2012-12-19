修正:-加拿大股市: 主要股指上涨,银行和资源股领涨

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
(更正电头时间为"12月19日",非"12月20日") 路透多伦多12月19日 - 加拿大股市主要股指周三收高,银行股和资源 股领涨,未受美国股市下滑影响.美国股市因市场对及时解决美国预算危机 的乐观情绪消退而下跌. 美国政府预算协商周三似乎陷入僵局,总统奥巴马指责共和党人只因 为对他有成见,就坚持不做出让步.而共和党则批评奥巴马"不理性".[ID:n L4T09T7KD] 多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高69.29点或0.56%,报12, 403.63点.九大类股上涨. 金融股上涨1.16%,加拿大皇家银行 涨1.14%至60.53加元,多伦 多道明银行 涨1.19%至83.10.(完) 美国股市 标准普尔主要 分类指数 美股一周展 纽约证交所最 望 活跃个股 美股盘前/盘 Nasdaq最活跃 后 个股 美股ADR收盘 纽约证交所涨 报导 幅居前个股 美股业绩公 [US/RESFCN 纽约证交所跌 布尔日程 ] 幅居前个股 股市新闻 Nasdaq涨幅居 前个股 美股盘中英 [STXNEWS/U Nasdaq跌幅居 文报导 S] 前个股 欧洲股市报 日本股市报导 导 香港股市报 中国股市报导 导 澳洲股市报 台湾股市报导 导 韩国股市报 东南亚股市报 导 导 英股富时指 德股DAX指数 数 法股CAC-40 中港台企业ADR 指数 报价一览表 (编译 张荻; 审校 侯向明)
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选