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市场报道 | 2012年 12月 20日 星期四 07:18 BJT

修正:-加拿大股市: 主要股指上涨,银行和资源股领涨

(更正电头时间为"12月19日",非"12月20日")
    路透多伦多12月19日 - 加拿大股市主要股指周三收高,银行股和资源
股领涨,未受美国股市下滑影响.美国股市因市场对及时解决美国预算危机
的乐观情绪消退而下跌.
    
    美国政府预算协商周三似乎陷入僵局,总统奥巴马指责共和党人只因
为对他有成见,就坚持不做出让步.而共和党则批评奥巴马"不理性".[ID:n
L4T09T7KD]
    
    多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高69.29点或0.56%,报12,
403.63点.九大类股上涨.
    
    金融股上涨1.16%,加拿大皇家银行 涨1.14%至60.53加元,多伦
多道明银行 涨1.19%至83.10.(完)
    
   美国股市                    标准普尔主要                
                             分类指数       
 美股一周展                  纽约证交所最          
 望                          活跃个股       
 美股盘前/盘                 Nasdaq最活跃          
 后                          个股           
 美股ADR收盘                 纽约证交所涨          
 报导                        幅居前个股     
 美股业绩公   [US/RESFCN     纽约证交所跌          
 布尔日程     ]              幅居前个股     
 股市新闻                    Nasdaq涨幅居          
                             前个股         
 美股盘中英   [STXNEWS/U     Nasdaq跌幅居          
 文报导       S]             前个股         
 欧洲股市报                  日本股市报导         
 导                                         
 香港股市报                  中国股市报导          
 导                                         
 澳洲股市报                  台湾股市报导          
 导                                         
 韩国股市报                  东南亚股市报          
 导                          导             
 英股富时指                  德股DAX指数            
 数                                         
 法股CAC-40                  中港台企业ADR           
 指数                        报价一览表     
 
 (编译 张荻; 审校 侯向明)

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