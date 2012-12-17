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亚洲 | 2012年 12月 18日 星期二 07:02 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月17日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘  
 价:                                                       
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           48.65     +3.32     +7.32   4767541
 搜狐                           43.91     +1.67     +3.95    889402
 网易                           39.19     +0.44     +1.14   1257459
 百度                           96.26     -1.14     -1.17   4242343
 亚信科技                       10.44     -0.02     -0.19    159514
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   16.94     -0.01     -0.06   1160203
 联电                            2.00     -0.01     -0.50    195619
 日月光                          4.25     -0.03     -0.70     90333
 硅品精密                        5.27     -0.02     -0.38    390543
 和信超媒体                      0.89     -0.01     -1.11    111874
 友达                            4.73     +0.15     +3.28    318542
 中华电信                       31.99     -0.01     -0.03     17245
 台湾国际航电                   41.42     +0.74     +1.82   2647158
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       57.29     +0.10     +0.17    115538
 中国联通                       15.68     -0.22     -1.38    165229
 中国电信                       55.05     -0.61     -1.10     13778
 中芯国际                        2.37     -0.05     -2.07     25528
 电讯盈科                        4.39     +0.13     +3.05     17220
    (完)

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