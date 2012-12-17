《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘 价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 48.65 +3.32 +7.32 4767541 搜狐 43.91 +1.67 +3.95 889402 网易 39.19 +0.44 +1.14 1257459 百度 96.26 -1.14 -1.17 4242343 亚信科技 10.44 -0.02 -0.19 159514 台湾 台湾积体电路 16.94 -0.01 -0.06 1160203 联电 2.00 -0.01 -0.50 195619 日月光 4.25 -0.03 -0.70 90333 硅品精密 5.27 -0.02 -0.38 390543 和信超媒体 0.89 -0.01 -1.11 111874 友达 4.73 +0.15 +3.28 318542 中华电信 31.99 -0.01 -0.03 17245 台湾国际航电 41.42 +0.74 +1.82 2647158 香港 中国移动 57.29 +0.10 +0.17 115538 中国联通 15.68 -0.22 -1.38 165229 中国电信 55.05 -0.61 -1.10 13778 中芯国际 2.37 -0.05 -2.07 25528 电讯盈科 4.39 +0.13 +3.05 17220 (完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。