版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 18日 星期二 07:10 BJT

****澳新经济指标预测--12月18日-12月25日****

路透12月18日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    * 12月17日当周         


 12月18日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                      公布时段    预估值       前值
 2145     新西兰经常帐(亿新西兰元)             第三季    赤字44     赤字18
          新西兰经常帐(亿新西兰元)         截至第三季  赤字98.3    赤字101
                                               的年度            
    
    
 12月19日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                     公布时段     预估值       前值
 2145     新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)     第三季      +0.4%      +0.6%
          新西兰国内生产总值(GDP)(较上年                  +2.4%      +2.6%
          同期)                                                  
 
  
 12月20日(四)暂无重要经济数据.
  

 12月21日(五)暂无重要经济数据.
 
    * 12月24日当周


 12月24日(一)暂无重要经济数据.
 
    
 12月25日(二)暂无重要经济数据.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐