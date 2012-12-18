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市场报道 | 2012年 12月 18日 星期二 08:25 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月18日-12月25日****

路透12月18日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动
日程:
    
    * 12月17日当周    

 12月18日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                   公布时段    预估值      前值
 1245     美国ICSC/高盛连锁店销售(较  12月15日当周        --     -0.7%
          前周)                                               
 1330     美国经常帐(亿美元)                第三季  赤字1,03  赤字1,17
                                                           4       4.1
 1355     美国Redbook连锁店销售(较上  12月15日当周        --     +2.2%
          年同期)                                             
 1500     全美住宅建筑商协会(NAHB)房          12月        47        46
          屋市场指数                                          
 2300     国际半导体设备暨材料协会(S          11月        --      0.75
          EMI)订单出货比                                      
    
    
 12月19日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                   公布时段    预估值      前值
 1200     美国抵押贷款指数            12月14日当周        --     931.2
          美国再融资指数                                  --   5,242.9
 1330     美国房屋开工(万户)                  11月      87.3      89.4
          美国建筑许可(万户)                            87.5      86.8
    
    
 12月20日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                   公布时段    预估值      前值
 1330     美国企业获利                第三季修正值     +3.3%     +3.3%
 1330     美国国内生产总值(GDP)环比     第三季终值     +2.8%     +2.7%
          年率                                                
          美国最终销售                      第三季     +2.0%     +1.9%
          美国隐性平减指数                             +2.8%     +2.8%
          美国个人消费支出(PCE)物价                    +1.6%     +1.6%
          指数                                                
          美国核心PCE物价指数                          +1.1%     +1.1%
 1330     美国一周初请失业金人数(万   12月15日当周      35.7      34.3
          人)                                                 
          美国初请失业金人数四周均值                      --     38.15
          (万人)                                              
          美国续请失业金人数(万人)     12月8日当周     319.9     319.8
 1330     加拿大零售销售                      10月     +0.2%     +0.1%
          加拿大扣除汽车的零售销售                     +0.2%      持平
 1500     美国成屋销售(万户)                  11月       487       479
 1500     美国联邦住房金融局(FHFA)房          10月        --     +0.2%
          价指数(较前月)                                      
 1500     美国领先指标                        11月     -0.2%     +0.2%
 1500     美国费城联邦储备银行制造业          12月     负3.0    负10.7
          指数                                                
 
 
 12月21日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                    公布时段    预估值     前值
 1330     美国个人所得                         11月     +0.3%     持平
 1330     美国个人支出                                  +0.3%    -0.2%
          美国个人消费支出(PCE)物价指                      --    +0.1%
          数                                                   
          美国核心PCE                                   +0.1%    +0.1%
          美国实质个人支出                                 --    -0.3%
 1330     美国耐久财(耐用品)订单               11月     +0.2%    +0.5%
          美国扣除运输的的耐久财订单                    -0.2%    +1.8%
          美国扣除国防的耐久财订单                         --    +0.6%
          美国扣除飞机的非国防资本财订                  +0.3%    +2.9%
          单                                                   
 1330     美国芝加哥联邦储备银行全国活         11月        --   负0.56
          动指数                                               
 1330     加拿大国内生产总值(GDP)(较前         10月     +0.1%     持平
          月)                                                  
 1330     加拿大消费者物价指数(CPI)(较         11月      持平    +0.2%
          前月)                                                
          加拿大CPI(较上年同期)                         +1.1%    +1.2%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                     +0.2%    +0.3%
          加拿大央行核心CPI(较上年同期                  +1.3%    +1.3%
          )                                                    
 1455     美国路透/密西根大学消费者信      12月终值      74.7     74.5
          心指数                                               
          美国路透/密西根大学消费者现                    89.5     89.9
          况指数                                               
          美国路透/密西根大学消费者预                    64.0     64.6
          期指数                                               
 1530     美国ECRI一周领先指标           12月14日当        --    127.7
                                                 周            
 1600     美国堪萨斯城联储制造业综合指         12月        --      负6
          数                                                   
 1600     加拿大预算(亿加元)                   10月        --  赤字26.
                                                                     9
          加拿大预算(年内迄今)                             --  赤字88.
                                                                     9
 
    *  12月24日当周    

    
 12月24日(一)
 暂无重要经济数据.
    
 12月25日(二)
 圣诞节假期,市场和政府办公室关闭.(完)

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