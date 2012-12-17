《欧美金融市场假期一览表》--12月18日-12月31日

欧洲和美国金融市场假期如下: 12月24日(周一)--德国、意大利、瑞士 12月25日(周二)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士 12月26日(周三)--加拿大、法国、德国、意大利、英国、瑞士 12月31日(周一)--德国、意大利、瑞士 注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完) 浏览原文请点选 .参考其他区域休假安排,请点选 亚洲假期或 世界假期.所有中文版假期安排,请点选 (整理 侯向明)