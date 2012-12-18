金砖国家: 12月17日股汇市收盘纵览

路透12月18日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月17日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 小跌0.27%,收报1,040.02点.

中国股市:沪综指周一收升并刷新逾四个月最高收位,成交额亦维持千亿元之上.分析师指出 ,周末中央经济工作会议对大盘影响较为中性,股指经历上周五大涨后出现高位震荡,但从新增资金入场情况看,反弹行情仍处发展过程中,有效突破2,150点后或可上看2,300点.沪综指 收报2,160.342点,涨9.717点或0.45%,此前高点为8月10日的2,168.814点.上海A股今日成交为1,103亿元人民币,上周五为1,174亿元的近七个半月高位.

香港股市:由上周五创下的16个月高点下跌,因投资者进行获利了结,尤其是对大盘股.这些个股是近几个月大笔资金流入的主要受益者.恒生指数 收盘跌0.4%,至22,513.6点,由上周五创下的去年8月1日以来的高点回落.恒生国企指数 收跌0.1%.

中国汇市:人民币兑美元即期汇率 收高,盘间保持宽幅振荡,并曾逼近日间涨幅上限.交易员称,今天尚未观察到明显的大行购汇盘,客盘净结汇仍对人民币形成支撑,预计后期只要市场恢复自行交投,监管层干预就会逐步消失.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,200点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3550元.

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印度股市:下挫,塔塔咨询服务公司(TCS)因分析师会议召开前市场对其前景的担忧而领跌,同时Bharti Airtel股价亦走跌,因旗下一个部门的首次公开发行(IPO)价格位于指导区间较低端.指标BSE指数 跌0.38%,或72.83点,收报19,244.42点,为七个交易日来第六日收低.

印度汇市:卢比连续第四个交易日走低,因石油精炼商等进口商增加美元购买,同时美元流入不足,又扩大了卢比跌势.卢比兑美元 收盘报54.84/86,低于上日收盘价54.4850/4950. ==============================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收跌至1,495.340点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.59%至790.78点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 跌0.7%报30.9400;卢布兑欧元 跌1.39%,报40.7795. ==============================================================

巴西股市:近收平盘.圣保罗交易所Bovespa指数 微跌0.06%,报59,566.52点.该股指上周曾触及略低于60,000点处阻力位,为10月以来最高.

巴西汇市:拉美货币微跌,围绕美国预算谈判的不确定性,促使投资者不愿大举押注新兴市场.巴西雷亚尔兑美元 跌0.5%,收报2.0957. ==============================================================