《中国报摘》--中国证券报12月18日

* 头版头条:
--中国社保基金理事会理事长戴相龙表示,应加大国有资产划拨力度,扩大全国社会保障储备基金;建议成立社会保障基金投资运营监督管理委员会.他并对明年中国股市有信心。
* 其他:
--证监会副主席刘新华表示,养老金投资应遵循分散投资、专业化投资、长期投资等基本原则,建立不同资产类别组合，包括国债、公司债、股票和私募股权投资基金等投资标的.同时,应提前筹划建立稳定、可靠、多层次的养老资金来源渠道,通过发行债券、划转土地出让金、划拨上市公司国有股权及金融机构股权等多种方式来筹措资金.
--证监会主席助理张育军日前表示,当前要关注资产管理、金融产品代销、投资业务及各类新业务、新产品推出中可能存在的风险,持续防范低级错误带来的风险,如股东占用、IT系统故障等.
--消息人士透露,决策层已确定2013年物价调控目标,即居民消费价格指数居(CPI)涨幅控制在3.5%左右.
--美国财政部公布的月度资本流动报告显示,今年10月中国增持79亿美元美国国债.截至10月底,中国持有1.1615万亿美元美国国债,仍是美国国债的全球最大单一持有国.
--人民银行行长周小川表示,引进外资投资国内的股票和债券市场需要逐步放开,欢迎外资对中国股票和债券市场进行中长期投资,但不欢迎对冲基金进来"搞一把"就走.
--五粮液 公告,基于对公司未来持续稳步发展的信心,公司董事长、总经理等高管近日分别以自有资金通过证券交易系统增持了公司股票共计83,301股.（完）
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘
香港报摘/社评/财经评论
台湾报摘
(整理 刘昕; 审校 杨淑祯)