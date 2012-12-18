《中国报摘》--中国证券报12月18日

* 头版头条:

--中国社保基金理事会理事长戴相龙表示,应加大国有资产划拨力度,扩大全国社会保障储备基金;建议成立社会保障基金投资运营监督管理委员会.他并对明年中国股市有信心。

* 其他:

--证监会副主席刘新华表示,养老金投资应遵循分散投资、专业化投资、长期投资等基本原则,建立不同资产类别组合，包括国债、公司债、股票和私募股权投资基金等投资标的.同时,应提前筹划建立稳定、可靠、多层次的养老资金来源渠道,通过发行债券、划转土地出让金、划拨上市公司国有股权及金融机构股权等多种方式来筹措资金.

--证监会主席助理张育军日前表示,当前要关注资产管理、金融产品代销、投资业务及各类新业务、新产品推出中可能存在的风险,持续防范低级错误带来的风险,如股东占用、IT系统故障等.

--消息人士透露,决策层已确定2013年物价调控目标,即居民消费价格指数居(CPI)涨幅控制在3.5%左右.

--美国财政部公布的月度资本流动报告显示,今年10月中国增持79亿美元美国国债.截至10月底,中国持有1.1615万亿美元美国国债,仍是美国国债的全球最大单一持有国.

--人民银行行长周小川表示,引进外资投资国内的股票和债券市场需要逐步放开,欢迎外资对中国股票和债券市场进行中长期投资,但不欢迎对冲基金进来"搞一把"就走.