《中国报摘》--其他报纸重要消息12月18日

**上海证券报**
--中国证监会副主席庄心一日前撰文表示,下一步证监会将秉承"零容忍"理念,对违法失信行为保持高压态势;配合全国人大修改出台基金法,推动开展证券法修改,推进制定《期货法》;强化资本市场诚信约束激励,探索开展守信激励引导、诚信评价评级;正式启动运行"中国资本市场诚信信息数据库".
--作为保障上市公司退市制度切实执行的配套措施之一,上交所全新设立的风险警示板将于明年1月4日起正式运行.43家公司将成首批"体验者".
--上海房地产市场回暖迹象明显.央行上海总部昨日公布的11月上海货币信贷数据显示,当月新增本外币房地产开发贷款64.7亿元人民币,较10月环比增逾16倍.同时,11月上海本外币个人住房贷款增加36.8亿元,创年内单月增量的次高水平.
--证监会发布公告,对上市公司2012年度财务报表编制和审计工作提出具体要求,要求进一步提高上市公司财务信息披露质量.其中包括上市公司编制财报时应重点关注资产减值准备计提、股权激励费用确认、建立健全内控体系等重点领域.
**第一财经日报**
--宝钢股份 一炼钢分厂发生铁水包倾翻事故,造成2人死亡,13人受伤,伤者中6人为重伤,其中5人生命体征平稳,1人伤情危重,其余7人继续留院观察.
**证券时报**
--伊利股份 公告,公司拟在新西兰新建年产4.7万吨婴儿配方奶粉项目,项目投资金额为2.14亿新西兰元,折合11.03亿元人民币.新建项目在100%达产的情况下,年婴儿配方奶粉生产能力为4.7万吨,日鲜奶的最大处理能力为1,400吨.（完）
(--整理 刘昕; 审校 张喜良)