台湾经济: 明年经济建设目标3.8%,CPI在2%以下--经建会

路透台北12月18日 - 台湾经建会周一稍晚表示,2013年的经济成长率目标3.8%,目标失业率在4.1%以下,通膨率也希望低于2%.

台湾经建会每年底均对来年的台湾重要经济指标擘画目标,希冀以此做为政府的努力方向,因此经济成长率均略高于统计机构预估,而CPI则略低于官方公布的预测数字.

台湾官方的统计机构--主计总处先前11月间已对明年的经济成长率做出最新的预估,其中GDP为成长3.15%,而CPI则估计年增1.27%.

台湾央行本周三将召开第四季例行的全体理监事会议,由于目前通膨已回落且景气见到好转迹象,因此各方预估本次央行的利率决策将维持重贴现率在1.875%不变.

本次经建会除了做出明年经建目标之外,也包括2013-2016年的总体经济目标,希望这四年的经济成长率平均在4.5%,至2016年的失业率可跌至4%以下达到3.9%,而平均的CPI年增率以不超过2%为目标.

而未来四年的政策发展主轴方面,也包括未来将对外洽签FTA/ECA,并推动"自由经济示范区",也希望未来两岸和平,将与中国持续推动制度化协商,落实并扩大两岸已签署之各项协议执行成效,有序推动ECFA后续其他议题之协商.

在和平两岸的前提之下,台湾政府也将推动募兵制,确保安全.(完)