《台湾重要政经日程》--12月18日-2013年10月10日

重温稿-中国证券：逐步提高外资持有境内证券期货经营机构的股比上限--证监会副主席

路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。 他在国务院新闻办举行的新闻发布会上指出，中国证监会非常愿意在国际协议框架下推进双向对等开放，也愿意在此框架下推进中国资本市场进一步扩大对外开放。中国资本市场沿着市场化、法治化、国际化的改革方向是不会改变的。