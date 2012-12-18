港报财经评论: 日圆淡友先胜一仗--信报12月18日

日圆淡友先胜一仗/ 习广思

第一次喊狼没有来.第二次喊狼没有来.第三次喊狼,会如何?分析员已经不只第一次预期,美长债息将会回升,但当联储局一次又一次放水后,预期落空,被笑到一面屁.2013年又会如何?昨日提及宏观对冲基金开始看淡美债,因为未来利率只可能上调,而不可能再跌.在2011年底,分析员对十年美债息的中位数预期是2.4厘,结果债息长期低企于1.7厘.临近年底,美国21个债券交易商对2013年的十年期债息预测,有很大分歧,最低1.4厘,最高3厘,中位数是2.25厘.然而所谓2.25厘,其实也非常保守,只是今年3-4月时水平,但反映的未来债息是上升,不是再回落.狼来了,到了第三年,分析员这次会否终于猜得准确?

距离圣诞只有一个星期,市场焦点回到财政悬崖问题.悬崖是市场噪音,最终结果是看哪一方妥协较多而已.今年至今,标普500指数上升12.4%,纳指上升14%,苹果股价转弱,科技股能否继续领导大市?美股转弱的话,资金会否流入新兴市场?港股夹在两股力量之间,A股反弹带动中资股,短期仍有支持作用,但汇控 疲态反映恒指再升颇为乏力.相反,大市由中资股接力,并见中资股轮流发力,内银之后是保险股.恒指开市后回软,低位见22,453点,收报22,513点,下跌92点.大市成交额644亿港元,沽空比率7.5%.资金续追买ETF,A股ETF及盈富基金 仍见大成交,成为海外资金配置中资股的恩物.

人保 上市后,资金虽然未散,但公司抽水频频,却开始考验大市承接力.AIG套现友邦 是意料之事,而且计起来,对其股价算是好消息.然而,继上周多间蓝筹公司抽水后,昨日瑞安房地产 收市后传出大股东配股抽水.内房股炒高为啥?都是为"水".不过,瑞房抽水却颇值得留意,公司今年多番发债集资,更是第一只不需评级可发债的内房,近期内房抽水频频,股价会有较大调整,但九仓 主席吴光正在龙湖 身上,已向大家示范了趁调整吸纳的策略.另一类值得投资者逢低吸纳的股票,是近期调整中的房托.多只房托包括领汇 、置富 、阳光 及冠君 股价调整至50天线,调整幅度不过10%而已.尽管2013年是弃债投股的一年,但房托作为高息股代表,资金由债市回流股市,高息股依然具吸引力,应该逢低吸纳,给多一点时间等待调整.

美元突破85日圆无难度/ 苏子

受到周日日本大选影响,昨晨美元兑日圆裂口高开近百点子,并且略为突破今年的84.17高位,可惜却未能顺势挑战85心理关口.昨晚美国入市前夕,美元兑日圆已回落至83.70水平,返回上周五的83.96高位以下波动.昨天美元兑日圆呈现先高后低的表现,反映市场已暂时消化了日本央行可能加大QE规模的不利日圆措施,故当美元兑日圆裂口高开后,随即引来不少获利沽盘入市,使汇价得以补回大部分昨晨出现的大裂口.留意美元兑日圆在补回裂口后会否进一步下试至83关口以下,如汇价回落至83/83.50区域已见获得不俗的承接力,随后可以逐步回升至84关口附近或以上,反映汇价在补回裂口后将有较高机会重拾新一轮上升浪,一旦成功突破昨天亚洲市的84.40高位收市,预料85心理关口将面临严峻考验.

近年日圆的走势一直受惠于避险资金的追捧,却未见受累于日本央行多次加码的QE措施.留意汇市的避险资金若因为市场对欧债危机的忧心逐步减退而大手减持日圆,相信稍后日圆的走势将会继续转差.同时,当市场的炒作焦点再度集中在日本央行的继续加码QE措施上,预料稍后美元兑日圆可以顺利突破85心理关口,随后朝着90关口迈进.原先对美元的走势持较为看好的态度,并相信一众非美元货币的表现将好不到哪里去.但美汇指数自上周三正式跌破80心理关口后,便呈现偏弱的走势,80心理关口始终未能失而复得,故担心美元的弱势仍会持续下去.

美元目前的弱势明显是受累于联储局的新一轮QE措施,预期中的美元转强走势相信短期内不易兑现.目前欧罗兑美元在周线图上正在组织一个头肩底的利好形态,如稍后汇价因为美元继续走低而向上作出重大突破,预料将挑战今年2月的1.3486高位,一旦成功突破,则头肩底形态可获确认,预料届时欧罗兑美元将出现逆转性的升浪.