港报财经评论: 宏洋南车,可以跑出--经济日报12月18日

宏洋南车,可以跑出/林瑞芬

港股上周慢升不断,昨进行整固,恒指收报22,513,跌92点.国指只跌13点,收报11,294.大市成交额644亿港元.年底前难望大跃进,只能维持慢升之看法.技术而言,年底前恒指波幅料相对窄,经上周上升后,分级阻力位在22,800/23,000,支持位22,500/22,200.

上周五中国内地股市上冲,藉炒中国经济工作会议定调,最终定调下来,但A股无显着回吐,可见股市或与经济一样处稳中求进阶段.上证昨微升9点至2,160.深圳成指升69.4点至8,600,沪深两市成交额逾1,900亿港元.政策之手在A股伸延,从中国国家外汇管理局上周五发公告表示提高主权财富基金、央行和货币当局等机构对国内股市和债市的投资额度上限可见.加上,据之前的合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定,单家QFII机构的累计获批额度也被调高为10亿美元.欲以外资之力推A股,从近月香港上市A股ETF交投及股势抽升启示,一般小投资者对A股ETF兴趣不大,由此错过上周升浪甚至可能是中期反弹浪,只感可惜.当然,小投资者之顾忌可以理解,港股捕捉都困难,A股走势更甚.假如真的还是只看港股,城镇化将是未来五年甚至十年中国的大发展路向,明年拣选个别股份也由此而延伸,只好重点发掘相关港股.

以受惠股而言,集中发展二、三线内房股、基建轨道股、机械建材股会是可靠选择.中联重科,已距建议时升近8%.还是说回正题,二、三线内房股中看好中海宏洋,为心水之选之重要原因在于集团定位发展三线城市,为中国海外 拓展三线城市的重要棋子.据于2011年12月底资料显示,中海宏洋持有位于中国境内九个不同城市之土地储备,总共约可提供兴建6,445,200平方米之建筑面积.有实力雄厚的母公司支持,难怪中海宏洋管理层有雄心,引述9月时德银报告援引其管理层指,该公司目标于五年内晋身成十大内房股之一,年销售额达到500亿港元,并致力将毛利率保持于40%以上水平.同时,中海宏洋目标于未来五年,每年吸纳500万平方米的土地储备,分布于中国内地30个城市,并于打入该城市后五年之内抢占最高的市场份额.由此,德银估计这意味着该公司未来五年,合约销售额年复合增长率高达约50%,盈利增长率至少30%.新任领导人如斯积极城镇化,那中海宏洋要维持营收高增长可不是天真假想,建银国际与里昂估其明年目标看10.8港元及11港元,作目标参考.昨该股收报9.29港元,任何机会回试近50天线都是上车时机.

明年贷款增加,经济转趋乐观/ 余少文

中国经济工作会议结束,在没有新意的定调下见到一些新意,除了不时提及内需字眼外,没有提及”预调微调”,但会加大投资及增加贷款,似乎明年信贷环境可以偏松,经济可趋乐观,对内银股而言或是好消息.A股昨日靠稳,但国企指数在11,300点争持,最后高开低收及跌13点,收11,294点,成交额157亿港元,仍有38%主板H股可以逆市上升,其中又以保险股表现最好.而红筹指数跌46点或1%,收4,461点,成交额48亿港元.由于政治局会议在12月初召开,已为中国经济工作会议讨论内容定下框架,故周日结束的中经会实际没有太大新意,主调是明年要积极扩大内需,相信内需股明年依然会是投资者炒作主题.除了消费类内需外,也可留意中国推动城镇化下的相关行业,如建筑、环保等.以及产能过剩下引伸出来的调整产业结构,当中可关注行业并购重组,如钢铁业.

在中经会新闻稿件中发现,宏观经济政策发展的用字上出现变化,除了跟去年不同外,也跟12月初政治局会议不同,政治局会议表示要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调,加强政策协调配合.但今次中经会新闻稿没有提及针对性、有效性、适时适度进行预调微调的字眼,或反映中在明年货币政策上会有变化.今次中经会订定明年货币政策任务,是实施稳健的货币政策,增强操作的灵活性,要适当扩大社会融资总规模,保持贷款适度增加,保持人民币汇率基本稳定,切实降低实体经济发展的融资成本,要继续坚持房地产市场调控政策不动摇.

虽然中经会没有提出明年的货币政策目标,但要求增加贷款下,估计明年新增贷款目标可能超过9万亿元人民币.社会融资规模今年首11个月已增长23%至14万亿元人民币.如按这个增长速度,明年可逾19万亿元人民币.但如按新增贷款占社会融资规模近年比重约55%计算,则明年社会融资规模目标或为17万亿,而M2增长则可能在14%-15%之间.稿件没有提及预调微调,但在继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策上,加入"充分发挥逆周期调节和推动结构调整的作用"字眼,估计明年的降准减息等措施会减少.如刚公布的11月外汇占款减少736亿元人民币,是今年最大单月负增长,但央行仍未降准.因为按人民银行近年做法,除非同期央行外汇资产大幅增加来抵销外汇占款下跌,否则在外汇资产持续下跌下,短期内会降准,如今年4月至5月出现这现象便降准.