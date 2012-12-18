港报社评: 志莲申遗被轰,协调不足自乱阵脚--星岛日报12月18日

志莲净苑与南莲园池,得港府协助,上月获国家文物局,编入可以向联合国申请为世界文化遗产的预备名单.本港古物谘询委员会事前被蒙在鼓里,委员昨日在会上连珠炮轰政府黑箱作业,又质疑这个建筑群的文物价值.仿唐建筑的钻石山志莲净苑,虽然得过本港建筑奖,但要跑赢全国万千古建筑物,有机会纳入国家申请世遗的45强,大部分港人发梦也想不到,原因是大家都觉得它非常年轻,重建的净苑在1998年落户开光,一街之隔的园池更是2006年才完成.

曾经唤醒港人强烈保育意识的中环天星码头事件,当年政府决定拆卸,一个原因是当时只有48岁,不符合50年的法定古迹门槛.志莲净苑历史短暂,盛载的港人集体回忆远不及天星码头丰富,要是交由古谘会评审,可能连3级文物都做不成,现在却一跃成为国家级文物,委员感到匪夷所思.

在公布名单当日,港府没有解释协助原因和这个建筑群价值,反而有内地和本港传媒引述不同专家的分析,指出新名单的突破,包括首次出现现代建筑,是呼应国际大趋势,标志中国的历史观不再拘泥于古董古迹.

雪梨歌剧院在2007年获列为世遗时,年仅34,澳洲人为拥有最年轻的世遗自豪.志莲名列预备名单,香港内部却先闹出分歧,或会影响最后结果.政府欲得到港人共鸣,要清楚解释其文物价值和认同其获选的原因,以后要增加协助文物评级申请的透明度.