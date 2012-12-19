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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 08:05 BJT

****主要国家经济指标预测--12月19日****

路透12月19日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
    
 GMT时间   经济指标/活动                                        公布时          预估值           前值
                                                          段                            
 0900      欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元)                      10月             --         盈余35
           欧元区经常帐(经季节调整)(亿欧元)                                     盈余60          盈余8
 0900      欧元区净投资流动(亿欧元)                                10月            --          流出36
 0900      德国Ifo企业景气判断指数                                 12月          102.0          101.4
           德国Ifo企业现况指数                                                   108.0          108.1
           德国Ifo企业预期指数                                                    96.3           95.2
 0900      意大利工业订单(经季节调整,较前月)                       10月            --             -4%
           意大利工业订单(未经季节调整,较上年同期)                                  --         -12.8%
           意大利工业销售(经季节调整,较前月)                                        --          -4.2%
 0930      英国央行投票情况(升息-不变-降息)                        12月          0-9-0          0-9-0
 1100      英国CBI零售销售差值                                     12月             25             33
 1200      美国抵押贷款指数                                12月14日当周             --          931.2
           美国再融资指数                                                           --        5,242.9
 1330      美国房屋开工(万户)                                      11月           87.3           89.4
           美国建筑许可(万户)                                                     87.5           86.8
 2145      新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)                       第三季          +0.4%          +0.6%
           新西兰国内生产总值(GDP)(较上年同期)                                   +2.4%          +2.6%
                                                                                        
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                                前周             --      卖超5,917
           外资投资日本股市(亿日圆)                                                 --      买超1,165
    
     附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
    
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段           现值         预估值
 0930      英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                         11月          +0.2%          +0.2%
           英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                   +2.7%          +2.6%
           英国零售物价指数(RPI)(较前月)                                          持平          +0.2%
           英国零售物价指数(RPI)(较上年同期)                                     +3.0%          +3.2%
           英国扣除抵押贷款的RPI(较前月)                                         +0.1%          +0.2%
           英国扣除抵押贷款的RPI(较上年同期)                                     +2.9%          +3.1%
 0930      英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)                 11月          +0.1%          -0.1%
           英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期)                           -0.3%         -0.50%
           英国PPI产出物价(较前月)                                               -0.2%          +0.2%
           英国PPI产出物价(较上年同期)                                           +2.2%          +2.5%
           英国核心PPI产出物价(较前月)                                            持平          +0.1%
           英国核心PPI产出物价(较上年同期)                                       +1.4%          +1.5%
 1245      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)                 12月15日当周          +4.3%             --
 1330      美国经常帐(亿美元)                                    第三季     赤字1075.1      赤字1,034
 1355      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)               12月15日当周          +2.4%             --
 1500      全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数                    12月             47             47
 2145      新西兰经常帐(亿新西兰元)                              第三季       赤字44.2         赤字44
                                                       截至第三季的年度       赤字98.9       赤字98.3
 2300      国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比                11月           0.79           0.75
 2350      日本贸易收支(亿日圆)                                    11月      逆差9,534     逆差10,300
           日本出口(较上年同期)                                                  -4.1%          -5.4%
           日本进口(较上年同期)                                                  +0.8%          +0.6%

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