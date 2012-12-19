主要国家经济指标预测--12月19日****

路透12月19日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时 预估值 前值 段 0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 10月 -- 盈余35 欧元区经常帐(经季节调整)(亿欧元) 盈余60 盈余8 0900 欧元区净投资流动(亿欧元) 10月 -- 流出36 0900 德国Ifo企业景气判断指数 12月 102.0 101.4 德国Ifo企业现况指数 108.0 108.1 德国Ifo企业预期指数 96.3 95.2 0900 意大利工业订单(经季节调整,较前月) 10月 -- -4% 意大利工业订单(未经季节调整,较上年同期) -- -12.8% 意大利工业销售(经季节调整,较前月) -- -4.2% 0930 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 12月 0-9-0 0-9-0 1100 英国CBI零售销售差值 12月 25 33 1200 美国抵押贷款指数 12月14日当周 -- 931.2 美国再融资指数 -- 5,242.9 1330 美国房屋开工(万户) 11月 87.3 89.4 美国建筑许可(万户) 87.5 86.8 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.4% +0.6% 新西兰国内生产总值(GDP)(较上年同期) +2.4% +2.6% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超5,917 外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,165 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.2% +0.2% 英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +2.7% +2.6% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) 持平 +0.2% 英国零售物价指数(RPI)(较上年同期) +3.0% +3.2% 英国扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.1% +0.2% 英国扣除抵押贷款的RPI(较上年同期) +2.9% +3.1% 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 11月 +0.1% -0.1% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期) -0.3% -0.50% 英国PPI产出物价(较前月) -0.2% +0.2% 英国PPI产出物价(较上年同期) +2.2% +2.5% 英国核心PPI产出物价(较前月) 持平 +0.1% 英国核心PPI产出物价(较上年同期) +1.4% +1.5% 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月15日当周 +4.3% -- 1330 美国经常帐(亿美元) 第三季 赤字1075.1 赤字1,034 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月15日当周 +2.4% -- 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 47 47 2145 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第三季 赤字44.2 赤字44 截至第三季的年度 赤字98.9 赤字98.3 2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 11月 0.79 0.75 2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 逆差9,534 逆差10,300 日本出口(较上年同期) -4.1% -5.4% 日本进口(较上年同期) +0.8% +0.6%