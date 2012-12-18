(重发)-港报社评: 弱日圆难振经济,引爆债务危机--经济日报12月18日

(重发以修改标头)

日本自民党在周日的大选中重夺失落3年的政权,党魁安倍晋三更将再度拜相,市场关注他会否落实竞选政纲,以无限量的量宽推行弱日圆政策.惟此不但难助日本摆脱迷失,更恐加速日本债务危机爆发,冲击全球金融稳定.

日圆汇价昨创近20个月新低,底因是安倍晋三扬言会要求日本央行推行无限量的量宽印钞行动,以配合2%的通胀目标,图藉此扭转通缩以振消费.惟自民党的日本量宽行之有年, 经济多年来仍未脱通缩与反覆衰退,今年第2及第3季便再陷衰退,足见一再量宽根本无助经济脱困.

尤值关注的是,推弱日圆更有引爆日债危机之虞.日本为负债最重的发达国,日债能维持超低息仅因日本人过去储蓄丰厚,本身吸纳了95%的国债,故不须仰国际市场鼻息.惟日本人口老化严重,储蓄率已剧跌至仅2%,仍不断膨胀的日债难再靠国内消化,须寻国外融资.

日本经济痾难癒,关键是20年来逃避改革,令经济结构问题不断恶化,如劳动力市场僵化、国内市场与国际脱节、拒吸移民缓解人口老化问题等,这些社会政治问题都非量宽可解决.

对亚洲邻国尤其中国而言,除要小心安倍加速日债危机外,还要提防日本经济愈低迷、人心愈虚怯,愈为日本为右翼保守势力壮大提供养份.右翼的安倍与极右翼的日本维新会成为大选赢家,反映日本右倾日趋明显,此将为东亚地缘政治带来更大风险.