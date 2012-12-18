更新版 2-中国房地产: 11月房价上行压力加大,土地调控收紧先行

* 11月数据显示房价上行压力加大 * 房价持续上升,中央重申调控不放松 * 国土部发文加强土地市场调控 * 市场预计2013年房价延续升势--路透调查 (新增国土部发布会内容和图表) 路透北京12月18日 - 中国房地产市场年末明显回暖.随着成交持续活跃,11月房价较上月涨幅进一步扩大, 环比上涨的城市亦大幅增加,显示房价存在上行压力.继续中央经济工作会议重申明年将继续坚持房地产市场调 控政策不动摇之后,国土资源部周二表示,将采取措施稳定房地产用地供应,抑制异常地价. 路透根据中国国家统计局周二公布数据测算,11月70个大中城市新建住宅销售价格较上月上涨0.3%,较10月 0.05%的环比涨幅明显扩大且为连续第六个月上升.新建商品住宅(不含保障性住房)价格环比上涨的城市也从上 月的35个增至53个. "随着经济回升、投资开工企稳、房价继续上涨,政策收紧的风险正在累积."华融证券分析师赵新奎称. 易居中国研究总监回建强认为,11月房价明显上涨,有年底因素的影响,各类需求(包括首套自住和改善性需 求)年底集中释放.但他同时指出,刚需和改善性需求集中释放后明年年初可能又会有所回落,"不会出现像过去 那样投资性推动的上涨." 路透稍早对15家中外机构进行的调查显示,2013和2014年中国住宅均价预计将上升,而近期出现的楼市销售 回暖将延续至明年;政策上则将基本维持现状,限购限贷不会放松,房产税试点城市扩大明年年内仍有可能.[ID: nL4T09R1KP] 中国经济继续在企稳回升态势下运行,11月数据总体维持偏暖态势,工业生产明显高于预期,消费与投资增 速也保持平稳,房地产没有例外,1-11月房地产投资同比增速升至16.7%,高于此前15%左右的增速,销售亦大幅回 暖,11月单月商品房销售额同比增近40%,而今年大部分时间平淡的土地市场也开始升温,部分城市甚至出现"地 王". 浏览中国2012年房价走势图表,点选链接:(r.reuters.com/mef74t) **土地市场调控增强** 国土资源部已注意到11月一些城市的土地市场呈现回暖迹象.该部土地利用管理司司长廖永林周二发布会 上表示,国土部要求市场出现波动的城市在三个方面采取切实措施,进一步落实国务院调控要求:一是加供应、 稳后市;二是控异常、防波动;三是避免误读误导、稳定市场预期. 廖永林指出,市场出现波动的城市,主要是指统计局指数中的70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅交 易价格指数同比上涨或环比连续3个月上涨的城市;住宅或商服用地供应量偏离过去5年平均值、地价同比或环 比上涨的城市;近3个月以来出现住宅或商服用地较高异常地价的城市. "各城市特别是'市场异动三类城市'的国土资源管理部门,要具体分析研判本地市场情况,立即制订对策,采 取措施,稳供抑价."廖永林说道. 今年下半年以来,中国土地市场逐步有冷转热,近两月在北京、上海、广州等一线城市,"地王"频现,令房地 产市场进一步升温,加速了原本观望的刚需和改善性需求入市.国土局认为下半年地方土地供应放量多属于恢复 性供给,符合历年"前低后高"的供地规律,但仍需高度关注存在问题,研判市场走势. 国土部数据显示,截至11月底,房地产用地供应13.34万公顷,同比减少8%,降幅较前三季度收窄4.5个百分点 ;预计全年有望接近去年水平,达到或超过前五年平均供应量.而且国土部表示,已供土地在加快开发建设,未开 工的减少,在建的大幅增加,可望形成充足的房屋供应. 链家地产市场研究部张旭认为,明年房地产调控可能会从全局把控的同时加强重点城市的控制.重点城市的 土地供应、高价地及地王等都会受到政府的重点关注;此外,闲置土地的查处力度以及重点土地的核查可能会更 加从紧,这对于地方政府以及开发商都是严峻的考验. **调控不放松** 尽管房价存在上行压力,但分析人士多指出,当前的政策环境与房地产市场高峰时期有很大差别.把握好限 购政策,房地产市场不可能出现当年的暴涨.上周末召开的中央经济工作会议即强调,明年将继续坚持房地产市 场调控政策不动摇,积极稳妥推进城镇化,着力提高城镇化质量. 野村首席中国经济学家张智威认为,和2011年中央经济工作会议提出"坚持房地产调控政策不动摇,促进房 价合理回归"相比,今年中央仅称要"继续坚持房地产市场调控不动摇",这或许意味着不会有新举措出台,以遏制 近几个月房价的抬头趋势,"政府可能容忍2013年房价进一步上涨." 回建强亦留意到这一措辞变化,他认为在城镇化过程中,对于刚需和改善需求推动的房价上涨,不应严控," 还是要有市场化因素和规律,否则就成了完全的行政控制,走了倒退的路,...价格上涨我认为还应该比照CPI和 收入的上涨来看." 在历时三年的严密调控下,70个大中城市新建住宅销售价格同比已连续第九个月下降,但11月同比跌幅缩窄 至0.7%. 部分一线城市房价压力仍大,北京与上海11月新建住宅销售价格指数分别同比上升0.7%和下降0.8%. 房价(较上年同期变动,%) 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 -0.7 -1.1 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.5 -1.2 -0.7 0 0.5 1.4 2.2 (较上月变动,%) 0.3 0.05 0.01 0.1 0.1 0.04 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大 中城市房价涨幅的平均数.(完) 欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/) (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良/黄凯)