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货币新闻 | 2012年 12月 18日 星期二 11:16 BJT

中国外贸:对明年外部经济环境仍不宜乐观--商务部

路透北京12月18日 - 中国商务部新闻发言人周二表示,对明年外部经济环境仍不宜乐观.

他是在商务部召开的例行新闻发布会上作出上述表示的.

中国海关本周公布11月出口同比增长仅有2.9%,远低于10月和9月分别11.6%和9.9%的增速;同时,11月进口同比也刚刚持平,贸易顺差则收窄至196亿美元.

中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告称,由于国际市场需求收缩态势难以扭转,明年年中国外贸仍将延续低位运行走势,初步预计出口增长8%左右,进口增长7.8%左右. (发稿 王兰; 撰写 张胜男; 审校 曾祥进)

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