台湾汇市: 台币收盘持平,美财政悬崖进展给予支撑

* 全球宽松基调止稳台币 * 美财政悬崖磋商进展助益风险货币持坚 * 明日主交投区料落29.050附近 路透台北12月18日 - 台币兑美元 周二收于平盘.虽然今日早盘传来美国财政悬崖磋商 可望取得进展的消息,支撑了风险货币胃纳,但台币与其他亚币均面临波段升幅已高,监管机关或入 市干预的敏感关键价位,令汇价难以进一步挺进,只好以高档持坚盘整回应此项利多.市场人士预料 明日台币仍将于29.050附近徘徊,年底前恐难以取得实质进展. 汇银人士指出,在全球宽松基调加温且美国财政问题或将有解的前景下,海外NDF今日美元卖压 沉重,但对现汇市场影响不大.现货市场中见到外资因台股疲弱而汇出,而出口商预期宽松或让美元 走贬而提前抛汇的力道也不小,场中报价囿于极窄的2分区间左右,难以厘清方向,有意愿进场的投资 者仍以有实质需求的进出口商及评估台股走势而调度的外资为主. "29.050就是央行卡在这里,外资跟进出口商量都有限."一名外资银行交易员说. 相对即期交易平静无波,无本金交割远期外汇(NDF) 市场今日变动较为剧烈,美元/台币各 天期换汇点折价幅度今日明显扩大,美元/台币一个月期折价较上日再扩大2-3分至折价几近8-9分, 报价持稳于29元之下.显示海外投看升台币预期再度升温. 美国总统奥巴马正寻求增加税收,措施包括上调富裕阶层税率.与此同时,他也希望削减一些公 共支出. 奥巴马提出的方案表现出他愿意作出让步,这或许有助于推进与美国众议 院议长贝纳(John Boehner)的谈判,在年底最后期限前避免财政悬崖. 另名交易员则指出,上日外资大幅卖超台股,今日台股表现虽持稳但并不特别突出,预料外资投 资台股的动能已陷入瓶颈,静待明年开始的另番新局. 台股加权指数 周二微幅收扬0.16%报7,643.74点;外资及陆资今日在台股微幅买超1.84 亿台币,由卖转买. 此外,明日韩国将举行总统大选,现任总统李明博将在明年2月卸任.交易员表示,若保守派的朴 槿惠取胜,将可能强化当前政府在控制韩元波动上面的强硬立场.文在寅对待韩元升值的态度预计将 较为温和,其在选战中承诺要较当前政府有重大改变. 明日台湾央行也将举行理监事会宣布利率决定,根据路透访查12家金融机构,全数都预估台湾央 行第四季全体理监事会议将维持重贴现率在1.875%不变. 新兴亚币周二走势不一,投资者警惕地区央行可能出手干预,以防止本币过度升值.否则亚币兑 美元升势会更为强劲,因美国就避开财政悬崖达成妥协的希望升高,令风险偏好改善. 本周重要事件尚包括周三台湾央行理监事会公布利率决策、日本央行货币政策会议、欧洲央行 管理委员会议;周四台湾公布11月外销订单、美国第三季GDP、美国成屋销售、日本央行利率决定; 及周五美国11月个人所得.周六台湾补行交易将公布11月失业率. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元报 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 价 (亿美元) 台北外汇经纪公司 29.100 29.100 29.038-29.110 29.105 6.99 6.87 元太外汇经纪公司 29.040 29.051 29.038-29.060 29.060 3.40 2.85 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.090/-0.075 -0.065/-0.050 美元/台币六个月期 -0.360/-0.335 -0.320/-0.295 (完)